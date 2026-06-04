Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Se vendió Shell en Argentina: las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

El grupo inversor Mercuria Energy Group cerró la adquisición de Raízen Argentina por un monto total de 1.420 millones de dólares. La millonaria operación comercial incluyó el control de casi 900 estaciones de servicio en todo el país y la refinería de Dock Sud.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 12:35
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Shell
Shell
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El grupo inversor Mercuria Energy Group cerró este jueves 4 de junio la adquisición de Raízen Argentina, la empresa que maneja las 894 estaciones de servicio de Shell en todo el país y la refinería de Dock Sud, por un monto total de 1.420 millones de dólares. De esta manera, la firma compradora reforzará su presencia en el mercado energético de América Latina.

La petrolera brasileña Raízen utilizará los fondos frescos de la venta para aliviar su abultado pasivo financiero y avanzar en una reestructuración general de sus cuentas. Los directivos de la compañía controlada por Shell y Cosan deberán someter este plan de saneamiento a la homologación de los Tribunales de Brasil, de ahí que el proceso de desinversión en el territorio nacional demandó varios meses de negociaciones confidenciales.

Además, los nuevos propietarios asumirán la gestión de una fábrica de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires y las terminales de despacho de Arroyo Seco. El paquete transferido abarca también las plantas de abastecimiento aeronáutico ubicadas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, por lo que el traspaso efectivo de las operaciones se concretará en un plazo máximo de 60 tras las autorizaciones de los entes reguladores.

Shell, estaciones de servicio, combustibles, nafta
Shell, estaciones de servicio, combustibles, nafta

Cabe resaltar que los automovilistas locales no percibirán modificaciones visuales en las estaciones de servicio durante sus cargas diarias de combustible. La corporación firmó un contrato especial de licencia para conservar la tradicional marca Shell en los carteles y por este motivo, la red comercial mantendrá su fisonomía habitual bajo la nueva conducción privada.

Contenido Recomendado

Descuentos en nafta y gasoil para enero 2026:los bancos y estaciones de servicio que adhieren

Descuentos en nafta y gasoil para enero 2026: los bancos y estaciones de servicio que adhieren

Descuentos en nafta mayo 2025:cómo acceder a las promociones y ahorrar hasta $20.000 para llenar el tanque

Descuentos en nafta mayo 2025: cómo acceder a las promociones y ahorrar hasta $20.000 para llenar el tanque

Mercuria Energy Gruop, la empresa de Suiza que compró Shell en todo el país

Mercuria Energy Group poseen una facturación anual que supera los 140.000 millones de dólares mediante el comercio global de materias primas en cincuenta países y se destaca como uno de los principales comercializadores independientes de recursos energéticos y productos básicos a escala global. El grupo inversor nació en la ciudad de Ginebra durante el año 2004 y posee actividades comerciales en 50 países.

Además, los empresarios suizos consolidaron su desembarco en el mercado local mediante una alianza estratégica con la firma Phoenix Resources en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. La operación petrolera en el sur del país cuenta también con la participación accionaria del inversionista mendocino José Luis Manzano, que viene de asumir como uno de los dueños de Telefe.

“Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión“, dijo Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria.

ShellEstación de servicioEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Dato clave de PAMI:en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

    Dato clave de PAMI: en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

  2. ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI 0, 1, 2 y 3 y qué cambia este mes

    ANSES en junio 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI 0, 1, 2 y 3 y qué cambia este mes

  3. ANSES junio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 y cómo impactan el aumento y el aguinaldo

    ANSES junio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 y cómo impactan el aumento y el aguinaldo

  4. Calendario de pagos de ANSES:así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 tras el aumento del Gobierno

    Calendario de pagos de ANSES: así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 tras el aumento del Gobierno

  5. El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

    El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados
Lo último
También podría interesarte
Política

El oficialismo debate que el Senado apruebe el acuerdo para pagarles US$ 171 millones a los fondos buitre

El oficialismo debate que el Senado apruebe el acuerdo para pagarles US$ 171 millones a los fondos buitre

Presupuesto universitario:el delicado punto que traba la negociación entre el Gobierno y las casas de estudio

Avanza la investigación sobre Facundo Leal:peritarán equipos de inteligencia y buscan acceder a su teléfono celular

Ni Una Menos:qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

Economía

Se vendió Shell en Argentina:las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

Se vendió Shell en Argentina: las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

Calendario de pagos de ANSES:así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 tras el aumento del Gobierno

Dato clave de PAMI:en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Internacionales

Estados Unidos avanza con nuevas sanciones contra Rusia, mientras aprueba un paquete de ayuda militar para Ucrania

Estados Unidos avanza con nuevas sanciones contra Rusia, mientras aprueba un paquete de ayuda militar para Ucrania

Líbano espera la respuesta de Hezbollah para activar un alto el fuego con Israel en las próximas horas

Irán advirtió que romperá el alto el fuego si Israel ataca a El Líbano:“Habrá graves consecuencias”

La megaconstrucción que podría cambiar el planeta:el plan de Países Bajos para evitar una catástrofe climática global