Se vendió Shell en Argentina: las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

Shell

El grupo inversor Mercuria Energy Group cerró este jueves 4 de junio la adquisición de Raízen Argentina, la empresa que maneja las 894 estaciones de servicio de Shell en todo el país y la refinería de Dock Sud, por un monto total de 1.420 millones de dólares. De esta manera, la firma compradora reforzará su presencia en el mercado energético de América Latina.

La petrolera brasileña Raízen utilizará los fondos frescos de la venta para aliviar su abultado pasivo financiero y avanzar en una reestructuración general de sus cuentas. Los directivos de la compañía controlada por Shell y Cosan deberán someter este plan de saneamiento a la homologación de los Tribunales de Brasil, de ahí que el proceso de desinversión en el territorio nacional demandó varios meses de negociaciones confidenciales.

Además, los nuevos propietarios asumirán la gestión de una fábrica de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires y las terminales de despacho de Arroyo Seco. El paquete transferido abarca también las plantas de abastecimiento aeronáutico ubicadas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, por lo que el traspaso efectivo de las operaciones se concretará en un plazo máximo de 60 tras las autorizaciones de los entes reguladores.

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Cabe resaltar que los automovilistas locales no percibirán modificaciones visuales en las estaciones de servicio durante sus cargas diarias de combustible. La corporación firmó un contrato especial de licencia para conservar la tradicional marca Shell en los carteles y por este motivo, la red comercial mantendrá su fisonomía habitual bajo la nueva conducción privada.

Mercuria Energy Gruop, la empresa de Suiza que compró Shell en todo el país

Mercuria Energy Group poseen una facturación anual que supera los 140.000 millones de dólares mediante el comercio global de materias primas en cincuenta países y se destaca como uno de los principales comercializadores independientes de recursos energéticos y productos básicos a escala global. El grupo inversor nació en la ciudad de Ginebra durante el año 2004 y posee actividades comerciales en 50 países.

Además, los empresarios suizos consolidaron su desembarco en el mercado local mediante una alianza estratégica con la firma Phoenix Resources en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. La operación petrolera en el sur del país cuenta también con la participación accionaria del inversionista mendocino José Luis Manzano, que viene de asumir como uno de los dueños de Telefe.

“Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión“, dijo Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria.