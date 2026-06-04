Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Calendario de pagos de ANSES: así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 tras el aumento del Gobierno

La Prestación Alimentar volvió a actualizarse en junio con un aumento del 38%, tras un año de montos congelados. La ANSES ya definió los nuevos valores y quiénes acceden al beneficio. Conocé cuánto se cobra según tu caso y cuándo se paga en junio.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 12:04
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tarjeta Alimentar.
Tarjeta Alimentar. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La ex Tarjeta Alimentar, hoy llamada Prestación Alimentar, aumentó sus montos en junio. Con esta actualización, los beneficiarios comenzaron a cobrar más dinero que en los meses anteriores, con el objetivo de ayudar a las familias de menores ingresos a afrontar la compra de alimentos.

La actualización de valores de la prestación económica para familias encarecidas es del 38% respecto a los valores de los meses anteriores, que se mantenían congelados desde junio del 2024. Los nuevos montos fueron establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en el mes de junio?

Estos son los montos que percibirá cada beneficiario en junio de 2026, organizados según el último número de su DNI:

  • Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $72.250
  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425 
Tarjeta Alimentar. Foto: redes sociales
Tarjeta Alimentar. Foto: redes sociales

¿Quiénes perciben el beneficio de la Tarjeta Alimentar?

  • Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.
  • Titulares de una Pensión No Contributiva para madre de 7 hijos

El monto acreditado debe destinarse a la compra de alimentos y la normativa excluye expresamente la adquisición de bebidas alcohólicas.

Contenido Recomendado

Mi ANSES:cómo ver la Tarjeta Alimentar en mayo y qué monto te depositan

Mi ANSES: cómo ver la Tarjeta Alimentar en mayo y qué monto te depositan

Aumenta la Tarjeta Alimentar:de cuánto es el monto para mayo de 2026 confirmado por el Gobierno

Aumenta la Tarjeta Alimentar: de cuánto es el monto para mayo de 2026 confirmado por el Gobierno

¿Para qué se puede utilizar la Tarjeta Alimentar?

La Prestación Alimentar, implementada por la ANSES como parte de las políticas de asistencia social, está destinada exclusivamente a garantizar el acceso a la alimentación básica de las familias beneficiarias. En ese sentido, el dinero que se acredita mensualmente debe utilizarse únicamente para la compra de alimentos de primera necesidad, como carnes, frutas, verduras, lácteos, cereales y otros productos esenciales de la canasta básica.

El beneficio se utiliza mediante la tarjeta de débito en comercios habilitados, como supermercados, autoservicios y almacenes de barrio. De esta manera, el programa busca asegurar que los fondos sean utilizados directamente en la compra de productos alimenticios, reforzando la seguridad alimentaria en los hogares más vulnerables.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Al mismo tiempo, existen restricciones claras sobre su uso. La Prestación Alimentar no puede destinarse a la compra de bebidas alcohólicas ni a productos que no sean alimentos, como ropa, electrodomésticos u otros bienes. Tampoco permite la extracción de dinero en efectivo, ya que el objetivo es garantizar el consumo directo de alimentos y evitar que el beneficio se desvíe a otros gastos.

En definitiva, se trata de una herramienta específica orientada a mejorar la nutrición y el acceso a la comida, por lo que su utilización está limitada y supervisada para cumplir con ese fin social.

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) no tiene un calendario propio separado: se paga en la misma fecha que la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), según la terminación del DNI.

  • DNI terminado en 0: 8 de junio
  • DNI terminado en 1: 9 de junio
  • DNI terminado en 2: 10 de junio
  • DNI terminado en 3: 11 de junio
  • DNI terminado en 4: 12 de junio
  • DNI terminado en 5: 16 de junio
  • DNI terminado en 6: 17 de junio
  • DNI terminado en 7: 18 de junio
  • DNI terminado en 8: 19 de junio
  • DNI terminado en 9: 22 de junio
Tarjeta Alimentar. Foto: NA.
Tarjeta Alimentar. Foto: NA.

¿Cómo consultar en Mi ANSES si te depositan la Tarjeta Alimentar?

Si querés saber si te corresponde y cuándo se acredita, la forma más rápida es revisar el detalle de liquidación:

  1. Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave.
  2. Entrá a “Cobros” / “Mis Asignaciones” (o el apartado de liquidaciones).
  3. Buscá el concepto asociado a Prestación/Tarjeta Alimentar dentro del mes.

Además, el sitio oficial del Estado indica que también podés consultar fechas de acreditación desde Mi Argentina.

Tarjeta alimentariaANSES
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Dato clave de PAMI:en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

    Dato clave de PAMI: en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

  2. ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI 0, 1, 2 y 3 y qué cambia este mes

    ANSES en junio 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI 0, 1, 2 y 3 y qué cambia este mes

  3. ANSES junio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 y cómo impactan el aumento y el aguinaldo

    ANSES junio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 y cómo impactan el aumento y el aguinaldo

  4. El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

    El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

  5. Créditos para jubilados y pensionados:cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

    Créditos para jubilados y pensionados: cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular
Lo último
También podría interesarte
Política

El oficialismo debate que el Senado apruebe el acuerdo para pagarles US$ 171 millones a los fondos buitre

El oficialismo debate que el Senado apruebe el acuerdo para pagarles US$ 171 millones a los fondos buitre

Presupuesto universitario:el delicado punto que traba la negociación entre el Gobierno y las casas de estudio

Avanza la investigación sobre Facundo Leal:peritarán equipos de inteligencia y buscan acceder a su teléfono celular

Ni Una Menos:qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

Economía

Se vendió Shell en Argentina:las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

Se vendió Shell en Argentina: las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

Calendario de pagos de ANSES:así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 tras el aumento del Gobierno

Dato clave de PAMI:en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Internacionales

Estados Unidos avanza con nuevas sanciones contra Rusia, mientras aprueba un paquete de ayuda militar para Ucrania

Estados Unidos avanza con nuevas sanciones contra Rusia, mientras aprueba un paquete de ayuda militar para Ucrania

Líbano espera la respuesta de Hezbollah para activar un alto el fuego con Israel en las próximas horas

Irán advirtió que romperá el alto el fuego si Israel ataca a El Líbano:“Habrá graves consecuencias”

La megaconstrucción que podría cambiar el planeta:el plan de Países Bajos para evitar una catástrofe climática global