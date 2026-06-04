Calendario de pagos de ANSES: así quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 tras el aumento del Gobierno

Tarjeta Alimentar. Foto: NA

La ex Tarjeta Alimentar, hoy llamada Prestación Alimentar, aumentó sus montos en junio. Con esta actualización, los beneficiarios comenzaron a cobrar más dinero que en los meses anteriores, con el objetivo de ayudar a las familias de menores ingresos a afrontar la compra de alimentos.

La actualización de valores de la prestación económica para familias encarecidas es del 38% respecto a los valores de los meses anteriores, que se mantenían congelados desde junio del 2024. Los nuevos montos fueron establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en el mes de junio?

Estos son los montos que percibirá cada beneficiario en junio de 2026, organizados según el último número de su DNI:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Tarjeta Alimentar. Foto: redes sociales

¿Quiénes perciben el beneficio de la Tarjeta Alimentar?

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva para madre de 7 hijos

El monto acreditado debe destinarse a la compra de alimentos y la normativa excluye expresamente la adquisición de bebidas alcohólicas.

¿Para qué se puede utilizar la Tarjeta Alimentar?

La Prestación Alimentar, implementada por la ANSES como parte de las políticas de asistencia social, está destinada exclusivamente a garantizar el acceso a la alimentación básica de las familias beneficiarias. En ese sentido, el dinero que se acredita mensualmente debe utilizarse únicamente para la compra de alimentos de primera necesidad, como carnes, frutas, verduras, lácteos, cereales y otros productos esenciales de la canasta básica.

El beneficio se utiliza mediante la tarjeta de débito en comercios habilitados, como supermercados, autoservicios y almacenes de barrio. De esta manera, el programa busca asegurar que los fondos sean utilizados directamente en la compra de productos alimenticios, reforzando la seguridad alimentaria en los hogares más vulnerables.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Al mismo tiempo, existen restricciones claras sobre su uso. La Prestación Alimentar no puede destinarse a la compra de bebidas alcohólicas ni a productos que no sean alimentos, como ropa, electrodomésticos u otros bienes. Tampoco permite la extracción de dinero en efectivo, ya que el objetivo es garantizar el consumo directo de alimentos y evitar que el beneficio se desvíe a otros gastos.

En definitiva, se trata de una herramienta específica orientada a mejorar la nutrición y el acceso a la comida, por lo que su utilización está limitada y supervisada para cumplir con ese fin social.

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) no tiene un calendario propio separado: se paga en la misma fecha que la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), según la terminación del DNI.

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Tarjeta Alimentar. Foto: NA.

¿Cómo consultar en Mi ANSES si te depositan la Tarjeta Alimentar?

Si querés saber si te corresponde y cuándo se acredita, la forma más rápida es revisar el detalle de liquidación:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave. Entrá a “Cobros” / “Mis Asignaciones” (o el apartado de liquidaciones). Buscá el concepto asociado a Prestación/Tarjeta Alimentar dentro del mes.

Además, el sitio oficial del Estado indica que también podés consultar fechas de acreditación desde Mi Argentina.