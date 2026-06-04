Grupo Pájaros: cómo trabaja el ejército alemán que toma lecciones de la guerra Rusia-Ucrania para ganar poder con los drones

Los drones, el presente y el futuro de las guerras. Foto: Magnific

Mientras Europa refuerza sus capacidades de defensa ante el deterioro del escenario de seguridad en el continente, Alemania apuesta por una estrategia innovadora para modernizar sus Fuerzas Armadas. En ese contexto nació el llamado “Grupo Pájaros” (Birds Group), una pequeña unidad del Ejército alemán dedicada a preparar al país para los conflictos del futuro, tomando como principal referencia las lecciones aprendidas en la guerra entre Ucrania y Rusia, donde los drones se han convertido en un elemento decisivo en el campo de batalla.

La unidad fue creada a finales de 2025 y está encabezada por el coronel Alfred Grethe, quien define al equipo como una “célula de asesoramiento” destinada a acelerar la adaptación del Ejército alemán a los nuevos desafíos militares.

Desde su oficina en la base militar de Strausberg, en el estado de Brandeburgo, al noreste de Berlín, Grethe lidera un grupo de apenas cinco soldados con una misión ambiciosa: impulsar la innovación y conectar las necesidades de las tropas con el futuro desarrollo de las capacidades militares alemanas.

La influencia de los drones en las guerras. Foto: Unsplash

Los drones: cómo son los grandes protagonistas de la guerra

Según explicó el coronel, el trabajo del Grupo Pájaros consiste en recopilar ideas provenientes de los propios soldados, analizarlas y transformarlas en propuestas concretas para la modernización del Ejército. En el centro de esa transformación se encuentran los drones, tanto aéreos como terrestres, considerados por Grethe como “el núcleo” de la labor de la unidad.

La experiencia de la guerra en Ucrania ha demostrado que estos sistemas no tripulados son fundamentales para tareas de reconocimiento, vigilancia, ataque y defensa. Su utilización masiva ha cambiado la forma en que se desarrollan las operaciones militares modernas y ha obligado a los ejércitos occidentales a replantear sus doctrinas tradicionales.

Qué son las “burbujas defensivas”

Uno de los conceptos que guía el trabajo del Grupo Pájaros es el de las llamadas “burbujas defensivas”. Se trata de zonas protegidas por múltiples capas de sistemas militares, que incluyen defensa antiaérea, drones, sensores y equipos de guerra electrónica. Tanto las fuerzas propias como las enemigas operan dentro de estas estructuras invisibles que dificultan las operaciones ofensivas.

El objetivo estratégico consiste en romper o neutralizar temporalmente la burbuja defensiva del adversario para recuperar la movilidad en el campo de batalla y lograr superioridad operativa. Para ello, los drones y los sistemas antidrones resultan esenciales.

Grethe sostiene que el desafío no pasa únicamente por adquirir nuevos equipos, sino también por lograr una integración profunda de estas tecnologías en todas las unidades y niveles de mando del Ejército. Esa transformación requiere cambios doctrinales, entrenamiento especializado y una estrecha colaboración con el sector privado.

Por ese motivo, el Grupo Pájaros mantiene contacto permanente con empresas de defensa y startups tecnológicas que desarrollan soluciones innovadoras para el ámbito militar. El objetivo es transmitir de forma directa las necesidades de las Fuerzas Armadas y acelerar el proceso de adaptación tecnológica.

Los drones, la nueva herramienta de un ejercito alemán para prevenir futuros conflictos armados. Foto: Magnific

Entre las compañías que participan de este ecosistema destaca Dronivo, una empresa alemana especializada en sistemas aéreos no tripulados fundada por el empresario chileno Ivo Simon. La firma ha experimentado un rápido crecimiento y actualmente suministra miles de drones para entrenamiento militar a países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Estados Unidos y Suiza.

Por lo tanto, Berlín busca fortalecer la soberanía tecnológica europea mediante el impulso de una industria de defensa capaz de fabricar estos sistemas dentro del continente.

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y el rearme europeo, la apuesta alemana por los drones refleja cómo la guerra en Ucrania está redefiniendo las prioridades militares del siglo XXI.