Dato clave de PAMI: en qué situaciones se le exige a los jubilados que presenten la receta en papel para medicamentos

En algunos tratamientos especiales, las farmacias pueden solicitar una receta impresa además de la prescripción digital. Foto: Cedoc.

La digitalización de los servicios de salud avanzó de manera significativa en los últimos años y uno de los cambios más importantes para los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) fue la implementación de la receta electrónica. Este sistema permite que médicos y profesionales de la salud registren las prescripciones de manera digital, facilitando el acceso a medicamentos para jubilados y pensionados en todo el país.

Gracias a esta modalidad, la mayoría de los afiliados ya no necesita presentar recetas impresas al momento de retirar sus tratamientos en las farmacias adheridas. Sin embargo, existen algunas excepciones que continúan requiriendo documentación en formato papel, una situación que genera dudas frecuentes entre los beneficiarios.

La receta electrónica simplificó el acceso a medicamentos para millones de jubilados y pensionados afiliados a PAMI. Foto: Pinterest

Atención jubilados de PAMI: cuáles son los casos en los que se exige la receta de papel

Aunque la receta electrónica es válida para la mayoría de los medicamentos cubiertos por PAMI, algunos tratamientos continúan sujetos a requisitos especiales.

Entre ellos se encuentran:

Determinados medicamentos oncológicos.

Tratamientos antirretrovirales.

Psicofármacos.

Otros productos considerados de control especial.

En estos casos, además de la carga digital realizada por el profesional de la salud, puede ser necesaria la presentación de una receta impresa firmada por el médico.

Los afiliados deben presentar el DNI y la credencial de PAMI para retirar medicamentos en las farmacias adheridas.

La exigencia responde a normas sanitarias específicas destinadas a reforzar los controles sobre medicamentos sensibles y garantizar una correcta dispensación.

Asimismo, si una receta electrónica se encuentra vencida o no figura correctamente en el sistema, el afiliado deberá gestionar una nueva prescripción para evitar inconvenientes al momento de retirar su medicación.

Documentación necesaria para retirar medicamentos: qué tener a mano antes de ir a la farmacia

Para acceder a los medicamentos prescriptos mediante receta electrónica, los afiliados de PAMI deben presentar documentación básica que permita validar su identidad y condición de beneficiarios.

Los requisitos habituales son:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de PAMI, en formato físico o digital.

Antes de dirigirse a una farmacia adherida, se recomienda verificar a través de la plataforma Mi PAMI que la receta se encuentre activa y vigente. Esto permite evitar demoras o rechazos al momento de solicitar los medicamentos.

Cabe recordar que las recetas electrónicas suelen tener una validez de 30 días desde su emisión o desde la fecha indicada por el profesional tratante.

Antes de acudir a la farmacia, se recomienda verificar en Mi PAMI que la receta electrónica se encuentre activa y vigente. Foto: PAMI

La implementación de la receta electrónica permitió simplificar numerosos trámites para millones de jubilados y pensionados en todo el país. Al eliminar la necesidad de transportar recetas físicas en la mayoría de los casos, el sistema facilita el acceso a tratamientos permanentes y reduce los riesgos asociados a pérdidas o deterioros de la documentación.

Además, la digitalización mejora la seguridad de las prestaciones médicas y permite un seguimiento más preciso de los medicamentos dispensados, fortaleciendo la calidad de la atención sanitaria para los afiliados de PAMI.