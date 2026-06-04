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Estados Unidos avanza con nuevas sanciones contra Rusia, mientras aprueba un paquete de ayuda militar para Ucrania

La Cámara de Representantes dio luz verde a un proyecto que endurece las restricciones sobre el sector energético y financiero ruso, al tiempo que contempla miles de millones de dólares en asistencia para Ucrania. La iniciativa ahora deberá enfrentar el debate en el Senado y posibles objeciones de la Casa Blanca.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 11:50
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: Wikipedia.
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el avance de un proyecto de ley que endurece significativamente las sanciones contra Rusia y contempla un nuevo paquete de asistencia militar y financiera para Ucrania, en una señal de que una parte importante del Congreso busca mantener la presión sobre Moscú mientras continúa la guerra iniciada en febrero de 2022.

La iniciativa logró superar una de sus principales barreras políticas al obtener 218 votos a favor y 204 en contra, pese a la resistencia de la cúpula del Partido Republicano, que durante meses había bloqueado el tratamiento de la propuesta. El resultado refleja las divisiones existentes en Washington sobre la estrategia que debe adoptar Estados Unidos frente al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La Casa Blanca. Foto: Unsplash.

El endurecimiento de las sanciones contra Rusia

El proyecto apunta especialmente al sector energético ruso, considerado la principal fuente de ingresos del Kremlin. Para ello, establece restricciones más severas sobre las exportaciones de petróleo y gas, además de limitar el acceso de empresas rusas a servicios considerados esenciales para sus operaciones internacionales, como transporte marítimo, seguros, financiamiento y tecnología.

Los impulsores de la medida sostienen que el objetivo es dificultar la capacidad de Rusia para comercializar sus recursos energéticos en los mercados globales y aumentar los costos asociados a esas actividades. Según los legisladores que respaldan la iniciativa, reducir los ingresos energéticos es una de las herramientas más efectivas para debilitar la capacidad financiera del gobierno ruso.

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Además de las medidas dirigidas al sector energético, el texto amplía las sanciones financieras ya vigentes. Entre otros puntos, contempla castigos para bancos, empresas y entidades vinculadas a Rusia, así como para instituciones internacionales que colaboren en la evasión de las restricciones impuestas por Occidente.

La propuesta también busca cerrar mecanismos comerciales y financieros que, según sus defensores, han permitido a Moscú seguir accediendo a recursos económicos y al sistema financiero internacional a pesar de las sanciones aplicadas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

Se prevén nuevas sanciones contra Rusia por sus ataques a Ucrania. Foto: via REUTERS

En paralelo, el proyecto incorpora un nuevo paquete de ayuda para Kiev. La asistencia incluye créditos, fondos directos y apoyo militar por miles de millones de dólares destinados a reforzar la capacidad defensiva ucraniana en medio de los continuos ataques rusos.

Sin embargo, el camino legislativo aún no está concluido. La iniciativa deberá ser debatida en el Senado, donde persisten diferencias sobre su alcance, y posteriormente podría enfrentar un veto presidencial, en un contexto marcado por las tensiones entre el Congreso y la Casa Blanca respecto a la política exterior hacia Rusia y el futuro respaldo a Ucrania.

Guerra Rusia-UcraniaEstados UnidosSanción
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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