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Pisos con dibujo, mosaicos y baldosas con patrón: la tendencia que aporta personalidad a cualquier ambiente

Con pisos geométricos y hasta con motivos florales, este tipo de diseños regresan con fuerza para convertir los espacios.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 14:57
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Pisos con patrones y dibujos, la nueva tendencia del 2026
Pisos con patrones y dibujos, la nueva tendencia del 2026 Foto: Pinterest
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Durante años, los pisos neutros y uniformes dominaron el diseño de interiores. Sin embargo, las nuevas tendencias de este 2026 apuestan por espacios con más carácter, identidad y elementos capaces de captar todas las miradas. Los pisos con dibujos y patrones vuelven a ocupar un espacio destacado y parece que esta vez llegaron para quedarse.

Esta tendencia de diseño de interiores apuesta por espacios con carácter, ideal generar una identidad propia y delimitar espacios. Ya sea a través de mosaicos, baldosas hidráulicas, diseños geométricos o clásicos dameros, estos revestimientos permiten añadir personalidad sin necesidad de recargar los ambientes con muebles o accesorios.

Pisos con patrones y dibujos, la nueva tendencia del 2026 Foto: Pinterest

El resultado es impactante: habitaciones enteras con expresividad, elegancia y un fuerte componente visual. Además, su versatilidad hace que puedan incorporarse tanto en viviendas modernas como en casas de estilo clásico, rústico o contemporáneo.

Uno de los principales atractivos de este tipo de revestimientos es su capacidad para definir la identidad de un espacio. Mientras que las paredes suelen permanecer discretas y el mobiliario apuesta por líneas simples, el suelo se convierte en el elemento decorativo que aporta dinamismo y carácter.

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Los especialistas del interiorismo destacan que estos pisos permiten delimitar visualmente los espacios, generar puntos focales fuertes y hasta aportar una sensación de profundidad sin necesidad de entrar en grandes reformas. Los espacios donde mayormente se utilizan son en cocinas, baños, recibidores, comedores y salas de estar. Dependiendo del diseño elegido, pueden transmitir desde una estética clásica y elegante hasta un estilo moderno y audaz.

La decoración llea de colores es la nueva tendencia. Foto: Unsplash

Sin entrar en obra y con bajo presupuesto: cuáles son los diseños más elegidos por los decoradores de interiores

Baldosas hidráulicas: un clásico que nunca pasa de moda

Las baldosas hidráulicas son una de las opciones más buscadas por quienes desean incorporar color y personalidad a sus ambientes. Sus diseños suelen combinar formas geométricas, arabescos o patrones florales que evocan la arquitectura tradicional de principios del siglo XX. Actualmente, muchas versiones modernas reinterpretan estos diseños con paletas más neutras y contemporáneas. Son ideales para el sector del comedor, baño o pasillo.

Pisos con patrones y dibujos, la nueva tendencia del 2026 Foto: Pinterest

El damero, una apuesta elegante y atemporal

El clásico tablero de ajedrez formado por piezas blancas y negras volvió a posicionarse como una de las tendencias más fuertes en decoración. Este diseño aporta sofisticación y genera un gran impacto visual sin necesidad de recurrir a colores llamativos. Además, funciona perfectamente tanto en espacios amplios como en ambientes pequeños.

Pisos con patrones y dibujos, la nueva tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Aunque la combinación blanco y negro sigue siendo la más popular, también aparecen versiones en tonos beige, gris, verde oliva o terracota.

Mosaicos y geometrías para espacios modernos

Las composiciones geométricas son otra de las grandes protagonistas de la temporada. Hexágonos, rombos, triángulos y figuras repetidas permiten crear superficies dinámicas que aportan movimiento visual y una estética contemporánea.

Este tipo de pisos suele utilizarse en cocinas modernas, baños minimalistas y espacios abiertos donde se busca un efecto decorativo más innovador.

Pisos con patrones y dibujos, la nueva tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Motivos florales y patrones inspirados en la naturaleza

Las tendencias actuales también recuperan diseños orgánicos inspirados en hojas, flores y elementos naturales. Estos estampados aportan calidez y una sensación más acogedora, especialmente cuando se combinan con materiales naturales como madera, fibras vegetales y textiles en tonos neutros.

Son una excelente alternativa para quienes desean incorporar detalles decorativos sin renunciar a un ambiente relajado y armonioso. Estos diseños son ideales para espacios como el living, la sala de estar, una galería o incluso la habitación del bebé.

Pisos con patrones y dibujos, la nueva tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Gracias a sus diseños, colores y patrones, este tipo de pisos tienen la capacidad de cambiar por completo la percepción de un ambiente y aportar una identidad única a cada espacio. Ya sea en una cocina, un baño o un living, esta tendencia confirma que la decoración también puede comenzar desde abajo.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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