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Irán advirtió que romperá el alto el fuego si Israel ataca a El Líbano: “Habrá graves consecuencias”

Lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi. Además, confirmó que continúan los intercambios de propuestas en “búsqueda de una paz definitiva”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 20:06
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El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí. Foto: REUTERS
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Seyed Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, advirtió que la República Islámica respondería si Israel ataca Beirut, al destacar que tal acción podría desencadenar un nuevo conflicto bélico.

En una entrevista con la emisora ​​libanesa Al Mayadeen, el funcionario iraní declaró que las fuerzas armadas de Teherán están preparadas para responder y permanecen listas para atacar a Israel si Beirut es atacada.

Araghchi acusó a Israel de violar el alto el fuego tanto en Irán como en Líbano en los últimos días, y agregó que Irán considera el destino de Líbano e Irán inseparable en el conflicto actual, y que cualquier alto el fuego o acuerdo debe incluir a ambos países.

Presencia del Ejército israelí en la frontera con El Libano.
Presencia del Ejército israelí en la frontera con El Libano. Foto: REUTERS

Indicó que las comunicaciones entre Teherán y Washington han continuado mediante el intercambio de mensajes, aunque no se han logrado avances significativos. Añadió que ambas partes están revisando los textos intercambiados y trabajando para una formulación final.

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Reiteró que Irán busca “la paz y la seguridad basadas en la dignidad y el honor” y no la guerra, subrayando que Teherán ha respondido positivamente a las solicitudes de negociación.

Sin embargo, afirmó que las fuerzas armadas iraníes poseen la capacidad de sostener una guerra prolongada.

Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército de Irán.
Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército de Irán. Foto: EFE

Según informes, Irán y Estados Unidos han intercambiado en las últimas semanas varios planes propuestos que describen las condiciones para la paz a través de la mediación de Pakistán, y están trabajando para finalizar un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra.

No obstante, la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que Teherán había suspendido el intercambio de mensajes con Washington a través de la mediación en protesta por las últimas acciones de Israel en el Líbano.

Horas después, Donald Trump negó la noticia, afirmando que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán “continúan a un ritmo acelerado”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

En las últimas horas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció haber llevado a cabo ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, en represalia por el ataque estadounidense nocturno contra una torre de comunicaciones del CGRI en la isla de Qeshm, al sur de Irán.

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