Ejército Argentino: así es el nuevo vehículo no tripulado PM EA 1 que ya puede desplegar drones de ataque

El vehículo terrestre no tripulado PM EA 1. Foto: X/@Peltasta2

El Ejército Argentino continúa profundizando su proceso de modernización tecnológica con el desarrollo de nuevas capacidades autónomas para el campo de batalla. En el marco de la Expo Ejército 2026, la fuerza presentó una versión actualizada del vehículo terrestre no tripulado PM EA 1, una plataforma que ahora incorpora la posibilidad de transportar y desplegar drones de ataque tipo cuadricóptero.

La nueva configuración fue exhibida durante las actividades organizadas por el 216° aniversario de la creación del Ejército y representa un paso significativo en la integración de sistemas no tripulados de fabricación nacional. El PM EA 1 fue desarrollado conjuntamente por la empresa tecnológica argentina EXO S.A. y la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército (DGID).

El vehículo no tripulado PM EA 1 Foto: X/@Zonamilitar1

Las incorporaciones actuales y lo que se viene para el Ejército Argentino

Originalmente concebido como un vehículo autónomo de apoyo logístico, destinado al transporte de equipamiento y suministros en distintos tipos de terreno, el sistema amplió sus capacidades operativas. La unidad mostrada frente al Edificio Libertador incorporó drones FPV (First Person View) y los equipos necesarios para su despliegue inmediato, una característica que apunta a dotar a las tropas de mayores herramientas para tareas tácticas y de reconocimiento.

Si bien el Ejército no difundió detalles técnicos sobre esta variante ni precisó el alcance de sus capacidades ofensivas, la exhibición confirmó el interés de la fuerza por adaptarse a las tendencias observadas en los conflictos modernos, donde los drones desempeñan un papel cada vez más relevante.

La presentación también incluyó el sistema SimDron, una plataforma de entrenamiento diseñada para capacitar a los futuros operadores de vehículos aéreos no tripulados. La iniciativa busca fortalecer la formación del personal militar en el uso de estas tecnologías emergentes, consideradas clave para los escenarios operativos del futuro.

El desarrollo del PM EA 1 se produjo en paralelo a una intensa actividad de adiestramiento. Días antes de la exposición, el Ejército empleó diversos sistemas no tripulados durante el Ejercicio Kekén, realizado en la Patagonia, donde se evaluaron nuevas capacidades de vigilancia y apoyo en operaciones terrestres.

El vehículo no tripulado PM EA 1. Foto: X/@Zonamilitar1

Durante la ceremonia central por el aniversario de la fuerza, el jefe del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich, destacó los avances en materia de modernización y repasó los principales programas en marcha.

Entre ellos mencionó la incorporación de los vehículos blindados 8x8 Stryker, el proceso de actualización de los tanques TAM 2CA2 y la futura llegada de los helicópteros UH-60 Black Hawk, que reemplazarán progresivamente a los históricos Bell UH-1H. Con estos proyectos, el Ejército busca incorporar herramientas acordes a los desafíos tecnológicos de las próximas décadas.