Taza, café, infusión, bebida. Foto: Pexels

Un reciente estudio hecho por especialistas de Japón reveló que el agua con gas podría ser un gran aliado a la hora de mantener la mente alerta y productiva durante tareas extensas.

Esto terminaría con la necesidad de incluir azúcar o cafeína, algo que históricamente estuvo asociado a las largas horas de trabajo.

Tomar agua con gas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Agua con gas: un estudio revela cómo ayuda a combatir la fatiga y aumentar la productividad

Tras un estudio con 15 jugadores de videojuegos que consumieron agua con gas, los resultados mostraron que reportaron menos fatiga subjetiva a medida que avanzaba la sesión, mayor disfrute del juego y una mejor conservación de la función ejecutiva al final de las tres horas.

Además, las pupilas de los jugadores presentaron una menor constricción (un indicador objetivo de menor fatiga mental) y cometieron menos errores en el juego.

Sifón de soda. Foto NA.

Una alternativa sencilla y saludable para combatir el cansancio mental

Los autores del estudio identificaron que la sensación de las burbujas en la boca actúa como una pequeña señal de alerta natural para el cerebro.

Pese a que fue una muestra pequeña, los resultados apuntan a que el agua con gas podría ser una alternativa sencilla y saludable para combatir el cansancio mental en jornadas largas de estudio, trabajo o videojuegos.