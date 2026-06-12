Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal durante un tiroteo en Rosario: hay otro agente herido

Rodolfo Arnaldo Manfredi, policía asesinado. Foto: redes sociales.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), identificado como Rodolfo Arnaldo Manfredi, de 30 años, fue asesinado durante un procedimiento realizado en la zona oeste de Rosario. Además, un agente, identificado como Emilio Gómez Villafañe, resultó herido y un hombre fue demorado en el marco de la investigación.

El hecho ocurrió este jueves por la noche en Villa Banana. Según las primeras informaciones, Manfredi patrullaba la zona junto a otros efectivos cuando fueron atacados a tiros. Como consecuencia del enfrentamiento, el policía murió en el lugar y otro agente sufrió heridas, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

Asesinato de Rodolfo Arnaldo Manfredi. Foto: PFA.

Los investigadores determinaron además que, al momento de hallar el cuerpo de Manfredi, no tenía su arma reglamentaria, por lo que sospechan que fue sustraída tras el ataque.

Con el avance de la pesquisa, se estableció que un hombre ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida de bala en el tórax, lesión que habría sufrido durante el mismo enfrentamiento.

En ese contexto, la Policía demoró a Juan Carlos M., señalado como la persona que trasladó al herido al hospital. Durante el procedimiento también fue secuestrado un Volkswagen Voyage negro.

Juan Carlos M., uno de los detenidos por el crimen. Foto: Policía de la Provincia de Santa Fe.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Ricardo, quien ordenó distintas medidas para esclarecer el crimen del efectivo. Se supo además que Manfredi integraba el Plan Bandera, el programa impulsado para combatir las bandas narcocriminales en la provincia de Santa Fe.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, expresó sus condolencias en redes sociales: “Lamento profundamente la muerte del agente Rodolfo Manfredi, quien cayó en cumplimiento del deber durante un procedimiento de la Policía Federal Argentina en Rosario”.

“Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la familia policial en este momento de dolor. También deseo una pronta recuperación al cabo Emilio Gómez Villafañe. Vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la Justicia. Ni un paso atrás”, agregó.

Comunicado de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Foto: X.

Comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional

“Durante un procedimiento realizado en el marco del Plan Bandera por personal de la Policía Federal Argentina en el sector de Villa Banana, Rosario, delincuentes armados atacaron a dos efectivos”, expresaron en un comunicado desde el Ministerio de Seguridad Nacional.

“Como consecuencia de la agresión, falleció el agente Rodolfo Manfredi y resultó herido el cabo Emilio Gómez Villafañe, quien se encuentra recibiendo atención médica”, agregaron.

Comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional. Foto: redes sociales.

“Acompañamos a la familia, amigos y camaradas de nuestro agente caído en cumplimiento del deber. Los responsables de este crimen serán identificados y llevados ante la Justicia”, remarcaron. “Ni un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado”, finalizaron.