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Murió la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia: quién era la hija mayor del rey y por qué estaba en coma desde el 2022

La Casa Real de Tailandia confirmó la muerte de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol. Su fallecimiento reabre las incógnitas sobre la sucesión de la monarquía tailandesa, ya que era una de las figuras más destacadas de la familia real.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Bajrakitiyabha Mahidol, princesa de Tailandia.
Bajrakitiyabha Mahidol, princesa de Tailandia. Foto: EFE.
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La Casa Real de Tailandia confirmó este jueves 11 de junio el fallecimiento de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, a los 47 años. La integrante de la familia real permanecía internada desde diciembre de 2022 tras sufrir una grave complicación de salud que la dejó en estado de coma durante más de tres años.

Conocida popularmente como la princesa Bha, Bajrakitiyabha murió de manera pacífica luego de un prolongado deterioro físico derivado de una infección abdominal que afectó severamente su organismo. Según informó el Palacio Real en un comunicado oficial, la enfermedad desencadenó una serie de complicaciones que fueron comprometiendo progresivamente funciones vitales esenciales.

Bajrakitiyabha Mahidol, princesa de Tailandia. Foto: EFE

Durante los últimos meses, el cuadro clínico de la princesa se agravó considerablemente. Desde mayo de este año, los médicos debieron recurrir a equipos externos para mantener el funcionamiento de sus riñones y pulmones. A pesar de los esfuerzos de los especialistas y de la atención médica permanente que recibió, no logró recuperarse de las secuelas provocadas por la patología inicial.

¿Quién era Bajrakitiyabha Mahidol, la princesa de Tailandia?

Nacida el 7 de diciembre de 1978, Bajrakitiyabha era la única hija del primer matrimonio del rey Maha Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali. Además de su rol dentro de la familia real, desarrolló una destacada trayectoria profesional en el ámbito jurídico y diplomático.

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Graduada en Derecho y formada en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, trabajó activamente en la promoción de reformas dentro del sistema penal tailandés. Su labor estuvo especialmente orientada a la defensa de los derechos de las mujeres privadas de libertad y a la mejora de las condiciones en las cárceles del país.

Entre 2012 y 2014 también ocupó el cargo de embajadora de Tailandia en Austria, donde fortaleció la cooperación con organismos internacionales, entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Su perfil académico y su participación en asuntos públicos la habían convertido en una de las figuras más visibles y respetadas de la realeza tailandesa.

Bajrakitiyabha Mahidol, princesa de Tailandia. Foto: EFE

La muerte de la princesa genera además interrogantes sobre el futuro de la monarquía. El rey Vajiralongkorn, de 73 años, todavía no designó oficialmente a un heredero para el trono. Aunque la tradición favorece la sucesión masculina, una reforma constitucional aprobada en 1974 permite que una mujer pueda convertirse en soberana.

En un país donde las estrictas leyes de lesa majestad castigan con dureza cualquier cuestionamiento a la Corona, el proceso sucesorio permanece rodeado de hermetismo. La desaparición de Bajrakitiyabha representa así un momento clave para la institución monárquica y añade incertidumbre sobre el futuro político e institucional del reino.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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