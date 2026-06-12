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El primer centro de datos submarino con energías renovables lo tiene China: puede abastecer a 20.000 hogares

La innovadora instalación comenzó a operar frente a las costas de Shanghái y se alimenta directamente de parques eólicos marinos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El primer centro de datos submarino con energías renovables en China.
El primer centro de datos submarino con energías renovables en China. Foto: Captura de video.
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China volvió a posicionarse a la vanguardia de la innovación tecnológica con la puesta en marcha del primer centro de datos submarino del mundo alimentado directamente por energía eólica marina. La iniciativa busca responder al creciente consumo energético que demandan las aplicaciones de inteligencia artificial y el procesamiento masivo de datos, apostando por una infraestructura más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

La instalación comenzó a operar el mes pasado a unos 10 kilómetros de la costa este de Shanghái y cuenta con una capacidad de 24 megavatios, equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 20.000 hogares. El proyecto fue destacado recientemente por medios estatales chinos como un paso clave para reducir la huella ambiental de los centros de datos tradicionales.

Alimentado con energía eólica marina: cómo funciona el primer centro de datos de China

La principal innovación del centro de datos radica en su conexión directa con parques eólicos marinos. A través de cables fotoeléctricos, la energía generada por los aerogeneradores offshore alimenta los módulos de almacenamiento y procesamiento instalados bajo el agua, evitando depender de la red eléctrica convencional.

El primer centro de datos submarino con energías renovables en China. Video: X/@maide89699220

Además de aprovechar una fuente renovable de energía, el sistema utiliza el entorno marino para resolver uno de los mayores desafíos de los centros de datos: la refrigeración. Mediante una red de tuberías de cobre, el agua de mar actúa como refrigerante natural, absorbiendo el calor generado por los servidores y reduciendo significativamente la necesidad de equipos de climatización.

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Esta solución tecnológica permite optimizar el rendimiento energético y disminuir los costos operativos asociados al mantenimiento de grandes infraestructuras digitales.

Menos consumo eléctrico y emisiones de carbono: qué beneficios puede traer esta opción sostenible

Los beneficios ambientales del proyecto son uno de sus principales atractivos. Según los datos difundidos, el sistema reduce el consumo eléctrico en un 22,8% respecto de los centros de datos convencionales. También elimina completamente el uso de agua dulce para refrigeración y reduce en más de un 90% la superficie terrestre necesaria para su funcionamiento.

El primer centro de datos submarino con energías renovables en China. Foto: Captura de video.

El profesor Li Zhen, de la Universidad Tsinghua, señaló que en este tipo de instalaciones la energía destinada a refrigeración representa apenas una décima parte del consumo total. De acuerdo con sus estimaciones, una adopción masiva de esta tecnología podría permitir a China ahorrar decenas de miles de millones de kilovatios-hora cada año y disminuir considerablemente las emisiones de carbono asociadas al sector digital.

Con la expansión de la inteligencia artificial y la demanda creciente de capacidad de procesamiento, este modelo podría convertirse en una referencia para el desarrollo de infraestructuras tecnológicas sostenibles a nivel global.

ChinaMedio ambiente
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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