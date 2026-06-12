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Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en trenes y colectivos junto a un acompañante sin necesidad de mostrar el Certificado Único de Discapacidad. Desde cuándo y cómo acceder al beneficio.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes sólo presentando su SUBE previamente vinculada al CUD.
Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes sólo presentando su SUBE previamente vinculada al CUD. Foto: Argentina.gob.ar
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El Gobierno estableció en un comunicado oficial una medida que permitirá que las personas con discapacidad accedan al descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a partir del viernes 19 de junio.

De esta manera, la medida tiene como objetivo simplificar el acceso al beneficio económico a la vez que resguarda la información personal de los usuarios al minimizar el uso de documentación propensa al fraude. Busca además la mejora de las condiciones de viaje para los pasajeros con discapacidad y para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Uno de los objetivos principales de la medida es resguardar la información personal de las personas con discapacidad. Foto: Foto generada con IA

Paso a paso: cómo acceder al beneficio con tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad que quieran acceder a este beneficio deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y vincular el Certificado Único de Discapacidad a ella a través de la plataforma oficial. Sin embargo, aquellos que acceden al beneficio podrán continuar haciéndolo en formato físico.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

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Los acompañantes de personas con discapacidad obtendrán el mismo beneficio del 100% de descuento. Foto: Web SUBE
  1. Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.
  2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.
  3. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.
  4. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:

¿Cómo viajar con la tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional

  1. Informar al conductor el destino del viaje.
  2. Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

  1. Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).
  2. Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

Luego de informar al conductor el destino del viaje, con sólo apoyar la SUBE se acredita el beneficio de manera automática. Foto: Foto generada con IA

Un cambio que apunta a la inclusión cotidiana

Más allá de los aspectos técnicos, la iniciativa refleja un cambio de enfoque: pasar de un sistema de control a uno de reconocimiento automático de derechos. Para las personas con discapacidad, esto implica no solo viajar gratis, sino hacerlo con mayor autonomía, dignidad y sin explicaciones repetidas.

Si el sistema se implementa según lo previsto, la SUBE gratis integrada podría convertirse en una de las medidas más concretas en materia de accesibilidad cotidiana. No crea un beneficio nuevo, pero sí elimina una barrera real, esa que muchas veces no figura en las normas, pero se siente en cada viaje.

SUBECertificado Único de Discapacidad (CUD)Transporte público
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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