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Paisajes extraterrestres en Argentina: dónde queda el pueblito que parece sacado de una película de ciencia ficción

Rodeado de cerros, formaciones geológicas sorprendentes y paisajes que evocan la superficie de Marte, este destino invita a desconectarse del ritmo cotidiano y sumergirse en la tranquilidad de la naturaleza.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Cusi Cusi, Jujuy. Fuente: Ruta Natural Argentina
Cusi Cusi, Jujuy. Fuente: Ruta Natural Argentina
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Argentina tiene un abanico de destinos para todos los gustos: playas, montañas, selva, nieve y pueblos con encanto característico. Sin embargo, para los turistas que desean sentir que viajaron a otro planeta sin salir del país, hay un lugar en el norte que parece sacado de una película de ciencia ficción.

Se trata de Cusi Cusi, un pequeño pueblo jujeño escondido cerca de la frontera con Bolivia. Entre cerros, formaciones rocosas increíbles y paisajes que parecen de Marte, este rincón invita a bajar un cambio y dejar atrás la rutina.

Además de sus vistas impactantes, Cusi Cusi ofrece una inmersión total en la cultura del norte: comidas regionales, hospitalidad local y senderos que regalan panorámicas inolvidables. Ideal para quienes buscan aventura, naturaleza y un viaje diferente de verdad.

Cusi Cusi, Jujuy. Foto: larutanatural.gob.ar

Entre historias y paisajes, ¿cómo es el maravilloso pueblito Cusi Cusi?

Este destino es uno de los “tesoros ocultos” preferidos por los viajeros curiosos. En sus alrededores se encuentra la Comunidad de Paicone, que alberga cuevas históricas y conserva vestigios del antiguo Camino del Inca, aportando un valor cultural y arqueológico único a la experiencia.

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Uno de sus mayores atractivos es el llamado Valle de la Luna de Cusi Cusi, un paisaje de formaciones geológicas moldeadas por la erosión que, por su color rojizo y su aridez, recuerda a la superficie de Marte. La similitud con imágenes captadas por la NASA lo convierte en un escenario tan impactante como fotogénico.

Ubicado a unos 4.700 metros sobre el nivel del mar, Cusi Cusi también se destaca por su producción de quinoa. Entre sus puntos más visitados aparece la antigua iglesia del pueblo, un sitio cargado de historia donde alguna vez funcionó el caserío Kakahara, hoy convertido en otro atractivo imperdible de esta joya jujeña.

Cusi Cusi, Jujuy. Foto: X
Cusi Cusi, Jujuy. Foto: X

Cómo llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy

Llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy es una gran aventura, ya que el recorrido atraviesa algunos de los paisajes más impactantes del norte argentino. La distancia ronda entre 340 y 380 kilómetros, y el viaje puede llevar entre 6 y 8 horas dependiendo del estado del camino y las paradas que se realicen.

La forma más conveniente de llegar es en auto. Desde la capital jujeña se toma la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por localidades como Tilcara y Humahuaca, hasta llegar a Abra Pampa. Hasta ese punto, el camino es asfaltado y en buenas condiciones. A partir de allí, el trayecto continúa por rutas provinciales y tramos de la Ruta Nacional 40, donde predominan los caminos de ripio. Esta parte del viaje requiere más precaución, ya que hay menos servicios y el terreno puede ser irregular.

Cusi Cusi, Jujuy. Fuente: Ruta Natural Argentina
Cusi Cusi, Jujuy. Fuente: Ruta Natural Argentina

Otra alternativa es tomar una ruta más escénica, pasando por Purmamarca, las Salinas Grandes y la zona de Susques, para luego conectar con la Ruta 40. Este camino ofrece paisajes espectaculares de la Puna, aunque es más largo y exigente.

Es importante tener en cuenta que Cusi Cusi se encuentra a casi 3800 metros sobre el nivel del mar, por lo que pueden sentirse los efectos de la altura. Además, hay poca señal de celular y escasas estaciones de servicio, por lo que se recomienda viajar con el tanque lleno, llevar agua y comida.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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