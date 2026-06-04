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Qué son las “ciudades de los 15 minutos”: el modelo de planificación urbana que llegó a la Argentina con el barrio Bariloche del Este

Canal 26 se presentó en el sector donde se construirá la primera ciudad pensada bajo la idea del urbanista y arquitecto Carlos Moreno. Enterate de qué se trata.

Andrés Klipphan
Por Andrés Klipphan
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 22:10
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Bariloche del Este será la primera "ciudad de los 15 minutos" de la región.
Bariloche del Este será la primera "ciudad de los 15 minutos" de la región. Foto: barilochedeleste.com.ar
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El futuro barrio Bariloche del Este es un emprendimiento cuyo autor es el urbanista y arquitecto Carlos Moreno. El proyecto se alzará sobre 132 hectáreas de tierra virgen, en donde se construirá la primera “ciudad de los 15 minutos” de la región, bajo la supervisión del mismo impulsor de este modelo.

En medio de debates globales sobre movilidad, cambio climático y calidad de vida urbana, este concepto se consolidó como uno de los más analizados por urbanistas y especialistas en planificación. La idea, impulsada principalmente desde París, propone reorganizar las ciudades para que las personas puedan acceder a servicios esenciales sin necesidad de realizar largos desplazamientos diarios.

Las "ciudades de 15 minutos" llegaron a la Argentina. Video: Canal 26

¿Qué es una “ciudad de los 15 minutos”?

La propuesta apunta a construir ciudades más descentralizadas y policéntricas, con servicios y actividades distribuidos de manera equilibrada en distintos barrios. Su principio central es que cualquier persona pueda llegar en unos 15 minutos, caminando o en bicicleta, a funciones básicas de la vida cotidiana, como el trabajo, la atención de la salud, la educación, las compras y los espacios de ocio.

Con este enfoque, se busca disminuir la dependencia del automóvil y recortar los traslados extensos que caracterizan a muchas grandes urbes. La idea es reorganizar el tejido urbano para que las necesidades esenciales estén más cerca de quienes habitan cada zona.

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Para Carlos Moreno, buena parte de los problemas urbanos actuales nace justamente de la distancia entre los lugares donde las personas viven y aquellos donde estudian, trabajan o acceden a servicios. Durante décadas, el modelo tradicional empujó a millones de habitantes a recorrer trayectos largos todos los días, con consecuencias visibles como más congestión vehicular, mayor contaminación y una fuerte pérdida de tiempo en la vida personal y familiar.

Las "ciudades de 15 minutos" llegaron a la Argentina. Video: Canal 26

París como ejemplo de transformación urbana

El concepto de la “ciudad de los 15 minutos” comenzó a tomar forma concreta en París durante la gestión de Anne Hidalgo, que promovió una serie de políticas orientadas a poner en el centro a los peatones, las bicicletas y los medios de transporte sustentables.

En los últimos años, la capital francesa avanzó con medidas como la expansión de la red de ciclovías, la reducción del espacio destinado a los autos, la peatonalización de distintas calles y la incorporación de servicios de cercanía en varios barrios. El objetivo de fondo es construir una ciudad más amable para la vida diaria, con menos contaminación y mejores condiciones para quienes la habitan.

Según Carlos Moreno, el urbanismo tradicional estuvo enfocado durante décadas en facilitar la circulación vehicular y ampliar la infraestructura vial, relegando aspectos esenciales como el bienestar cotidiano, la convivencia barrial y la calidad de los espacios públicos.

Bariloche del Este será la primera "ciudad de los 15 minutos" de la región. Foto: barilochedeleste.com.ar

El vínculo entre urbanismo y cambio climático

Uno de los pilares de esta teoría es su dimensión ambiental. Las ciudades concentran una parte importante de las emisiones de dióxido de carbono, y dentro de ese escenario el transporte motorizado aparece como uno de los principales focos de contaminación. En ese sentido, reducir la necesidad de viajes largos y frecuentes permitiría recortar emisiones y avanzar hacia entornos urbanos más sostenibles.

Para Moreno, transformar la forma en que se organizan las ciudades será clave para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar la salud ambiental de las grandes áreas metropolitanas. Pero el beneficio no sería solo ecológico: este tipo de planificación también apunta a recuperar tiempo para la vida personal, bajar el estrés asociado a los traslados y fortalecer el vínculo entre los vecinos y los espacios comunes.

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Andrés Klipphan
Andrés Klipphan

Columnista

Periodista de Canal 26. Autor de tres libros y conductor de Informe Klipphan. Leer bio

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