La megaconstrucción que podría cambiar el planeta: el plan de Países Bajos para evitar una catástrofe climática global

Países Bajos planea construir un dique de 100 kilómetros en el Estrecho de Bering para evitar una catástrofe climática. Foto: El Español

Mientras el cambio climático acelera transformaciones cada vez más profundas en los océanos del planeta, un grupo de científicos de Países Bajos presentó una de las propuestas de ingeniería climática más ambiciosas y sorprendentes de los últimos años: construir un gigantesco dique en el Estrecho de Bering para intentar evitar el colapso de una de las corrientes oceánicas más importantes del mundo.

La iniciativa fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Utrecht y publicada recientemente en la revista Science Advances. Aunque por ahora se trata únicamente de un ejercicio teórico basado en modelos computacionales, el estudio busca responder a una preocupación creciente de la comunidad científica: el posible debilitamiento irreversible de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), considerada una pieza clave del sistema climático global.

Megaproyecto en el Estrecho de Bering: cómo sería el dique de 100 kilómetros que propone Países Bajos

La propuesta contempla cerrar parcialmente el paso marítimo que separa Alaska de Rusia mediante una estructura artificial de aproximadamente 100 kilómetros de extensión. El objetivo sería impedir que grandes volúmenes de agua dulce procedentes del Océano Pacífico ingresen al Ártico y alteren el delicado equilibrio de salinidad en el Atlántico Norte.

La propuesta contempla cerrar parcialmente el paso marítimo que separa Alaska de Rusia mediante una estructura artificial. Foto: ABC

Los científicos sostienen que la salinidad es un factor fundamental para el funcionamiento de la AMOC, una gigantesca cinta transportadora oceánica que distribuye calor desde las regiones tropicales hacia Europa y el Atlántico Norte. Cuando las aguas se vuelven menos salinas, disminuye su densidad y se dificulta el proceso de hundimiento que impulsa esta circulación.

Según los modelos desarrollados por el equipo neerlandés, el cierre artificial del Estrecho de Bering podría ampliar el margen de seguridad climático y retrasar o incluso evitar un posible colapso de la corriente atlántica en determinados escenarios de calentamiento global.

Qué es la AMOC y por qué preocupa su posible colapso en el Atlántico

La AMOC es responsable de transportar enormes cantidades de calor a través del Atlántico. Su debilitamiento podría desencadenar cambios climáticos significativos en distintas regiones del planeta.

El cierre artificial del Estrecho de Bering podría ampliar el margen de seguridad climático y evitar un posible colapso. Foto: Vandal

Diversas investigaciones advertieron que una reducción importante de esta circulación podría provocar inviernos mucho más fríos en Europa, alteraciones en los patrones de lluvias de África y América, aumentos adicionales del nivel del mar en algunas costas y fuertes impactos sobre ecosistemas marinos y actividades económicas vinculadas al océano.

Aunque todavía existe debate científico sobre la velocidad y la magnitud de estos cambios, numerosos estudios coinciden en que la AMOC se encuentra entre los llamados “puntos de inflexión” del sistema climático global, es decir, procesos que podrían cambiar abruptamente una vez superado cierto umbral.

Por qué la megaconstrucción neerlandesa es una advertencia sobre la crisis climática

Los propios autores aclaran que la idea no constituye un plan de obra inmediato ni una propuesta política concreta. Más bien funciona como una demostración de la magnitud de las medidas que podrían llegar a considerarse si el calentamiento global continúa avanzando sin control.

El proyecto debería sortear cuestiones geopolíticas ya que se ubicaría entre territorios de Estados Unidos y Rusia. Foto: El Español

De hecho, materializar una infraestructura de semejante escala enfrentaría enormes desafíos. Además de los costos económicos astronómicos, el proyecto debería sortear complejas cuestiones geopolíticas debido a que se ubicaría entre territorios de Estados Unidos y Rusia. A ello se suman los posibles impactos sobre las rutas migratorias de mamíferos marinos, peces y otras especies que dependen de los ecosistemas árticos.

No obstante, la propuesta recuerda a otros proyectos conceptuales impulsados desde Países Bajos, como el proyecto North European Enclosure Dam (NEED), que planteaba cerrar el Mar del Norte mediante gigantescos diques para proteger a Europa del aumento del nivel del mar.

Más allá de su viabilidad práctica, la investigación deja un mensaje contundente: si las emisiones globales de gases de efecto invernadero no se reducen de manera drástica, las soluciones necesarias para enfrentar algunos de los riesgos climáticos futuros podrían adquirir dimensiones tan extraordinarias como esta megaconstrucción de 100 kilómetros en uno de los puntos más estratégicos del planeta.