Atención Scaloni: Argelia, rival de Argentina en la fase de grupos, dio el golpe ante uno de los candidatos

Partido amistoso, Países Bajos vs. Argelia. Foto: REUTERS

Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Grupo J, dio el golpe en un amistoso previo a la Copa del Mundo al derrotar por 1 a 0 a Países Bajos en Rotterdam, en el marco de la preparación para ultimar detalles de cara al Mundial 2026.

Con el antecedente de lo sucedido en Qatar, donde la Scaloneta fue sorprendida por Arabia Saudita en el debut, seguramente Lionel Scaloni y todo su equipo estuvieron firmes frente al televisor para seguir de cerca el rendimiento de los africanos.

Partido amistoso, Países Bajos vs. Argelia. Foto: REUTERS

Ahora, Argelia enfrentará en su último amistoso a Bolivia el miércoles que viene en Kansas, mientras que los neerlandeses jugarán ante Uzbekistán el lunes próximo en Nueva York.

La crónica del partido

El conjunto dirigido por Ronald Koeman fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro disputado bajo una intensa lluvia en el estadio De Kuip, pero el equipo africano rompió el marcador con un golazo.

Partido amistoso, Países Bajos vs. Argelia. Foto: REUTERS

Donyell Malen estrelló un remate en el palo en el comienzo del partido, Tijjani Reijnders tuvo un gol anulado por fuera de juego y Justin Kluivert contó con varias oportunidades claras, pero la falta de eficacia y la actuación de Luca Zidane impidieron la apertura del marcador.

El arquero argelino, hijo del campeón mundial con Francia en 1998 Zinedine Zidane, fue la gran figura del encuentro ya que respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo a su equipo en los momentos de mayor dominio neerlandés.

Argelia apostó a un planteo ordenado, resistió los ataques de los naranjas y encontró la victoria sobre el final: a los 40 minutos del segundo tiempo, Anis Hadj Moussa, delantero del Feyenoord nacido en París e hijo de padres argelinos, ingresó por la derecha del ataque y sacó un potente zurdazo al segundo palo para marcar el único gol de la tarde.

El resultado dejó silbidos y muestras de desaprobación por parte del público neerlandés en la despedida de su selección antes de viajar a Norteamérica.

El camino de Argelia y Países Bajos en el Mundial

Países Bajos integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez, mientras que Argelia compartirá zona con Argentina, Jordania y Austria y será el primer rival de la Albiceleste el próximo 16 de junio en Kansas City.