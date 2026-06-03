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Por las sanciones de EE.UU., Cuba anunció la suspensión de operaciones con Visa y Mastercard

Lo informó el Banco Central cubano. ¿Desde cuándo regirá la medida?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 15:54
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Las calles de La Habana, capital de Cuba.
Las calles de La Habana, capital de Cuba. Foto: Reuters
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El Banco Central de Cuba informó que, ante las sanciones de Estados Unidos contra La Habana, los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva de 1 de mayo de la Casa Blanca.

El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex para evitar las sanciones.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba”, indicó el BCC.

Las calles de La Habana, capital de Cuba. Foto: Reuters

La entidad agregó que a partir de esta decisión “Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard”.

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La salida de este banco supone cortar todas las conexiones financieras de la isla con el exterior, redoblando la presión de Washington sobre la isla, a la que el Gobierno de EE.UU. quiere forzar a adoptar profundas reformas políticas y económicas.

La presión de Washington sobre la isla

EE.UU. escala así la presión que venía ejercitando sobre Cuba desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica del país, pues la isla sólo produce un 40% de sus necesidades energéticas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Evan Vucci)

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo preveía por su parte sanciones para las personas y empresas que mantuviesen vínculos económicos, comerciales o financieros con el Gobierno cubano y, especialmente, en los sectores energético, financiero y de defensa.

El 7 de mayo se sancionó a Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba, que se estima a cargo del 40% del producto interno bruto de la isla. Estop ha llevado a muchas empresas a cortar sus lazos con esta entidad, con presencia en casi todos los sectores económicos.

En este ámbito se enmarca la salida total o parcial del país de las principales hoteleras extranjeras en la isla, como las españolas Meliá e Iberostar.

La Habana, Cuba. Foto: EFE.
La Habana, Cuba. Foto: EFE.

La minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba, anunció hace un mes su salida inmediata de la isla a raíz de las sanciones estadounidenses.

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