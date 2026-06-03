Cuánto cobra un chofer de colectivo en junio de 2026: todo lo que tenés que saber sobre montos actualizados, antigüedad y adicionales

Cuánto cobra un chofer de colectivo en junio de 2026. Foto: LV12

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los choferes de colectivo comenzaron el mes de junio de 2026 sin modificaciones en sus salarios. De esta manera, continúan vigentes las escalas acordadas en la última negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte de pasajeros.

Aunque no se anunciaron nuevos aumentos para este mes, los trabajadores del sector mantienen ingresos que superan el millón y medio de pesos mensuales producto de la combinación del salario básico, viáticos y otros adicionales previstos en el convenio colectivo.

¿Cuánto gana un chofer de colectivos? Foto: NA

¿Cuánto gana un colectivero en junio de 2026?

De acuerdo con las escalas salariales vigentes para los choferes de corta y media distancia del AMBA, el salario básico conformado se mantiene en $1.545.278,25. Este monto constituye la base para calcular distintos conceptos que integran el sueldo mensual y que permiten elevar considerablemente el ingreso final de cada trabajador.

A ello se suman los viáticos diarios, que se pagan en función de las jornadas efectivamente trabajadas. Con un promedio cercano a los $16.000 por día y unas 24 jornadas laborales mensuales, este concepto puede representar alrededor de $384.000 adicionales por mes.

Además, continúa vigente una asignación fija no remunerativa de $120.000 incorporada como complemento económico dentro del esquema salarial acordado entre las partes.

Cuál es el salario de un chofer de colectivo sin antigüedad

Tomando en cuenta todos los conceptos vigentes, un colectivero que recién ingresa a la actividad puede percibir un ingreso mensual estimado de entre $1.850.000 y $1.890.000. A este monto también puede agregarse el adicional por gestión del sistema SUBE, que actualmente alcanza los $139.075,04. El desglose salarial queda de la siguiente manera:

Salario básico conformado : $1.545.278,25

Viáticos estimados (24 jornadas) : $384.000

Asignación fija no remunerativa : $120.000

Adicional por gestión del sistema SUBE : $139.075,04

Ingreso estimado para un chofer sin antigüedad: entre $1.850.000 y $1.890.000

¿Cómo impacta la antigüedad en el sueldo?

Uno de los factores que más influye en el salario de los colectiveros es la antigüedad dentro de la actividad. Según las escalas vigentes, los ingresos pueden incrementarse con el paso de los años:

Con 5 años de antigüedad: $1.953.368

Con 10 años de antigüedad: $2.082.125

Con 20 años de antigüedad: $2.295.303

Los salarios de los colectiveros. Foto: NA (Martín Zabala)

Además de los conceptos básicos, existen otros ítems que pueden elevar el ingreso mensual de los trabajadores del transporte público:

Presentismo.

Horas extras.

Recargos por jornadas especiales.

Adicionales operativos.

Bonificaciones establecidas en el convenio colectivo.

Mientras tanto, la UTA y las cámaras empresariales continúan monitoreando la evolución de la economía y del sector a la espera de futuras negociaciones salariales que podrían definir nuevos incrementos para la segunda mitad de 2026.