Ezeiza: Gastón Granados inauguró la obra de pavimentación de la calle 12 de octubre

Gastón Granados inauguró la obra de pavimentación de la calle 12 de octubre. Foto: Captura

En un clima de profunda alegría y acompañamiento vecinal, el Intendente de Ezeiza, Gastón Granados, llevó adelante la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor de la calle 12 de Octubre, en La Unión.

El proyecto integral, que combina asfalto, veredas, bicisendas y espacios recreativos, fue diseñado para mejorar de manera directa la calidad de vida y la circulación de miles de familias de la zona donde el año pasado se habilitó la nueva estación Hospital Ezeiza.

El Jefe Comunal encabezó el acto oficial junto a vecinos, referentes comunitarios y fuerzas de seguridad. Durante su discurso, destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura pública a pesar de los contextos complejos: “Tenemos la posibilidad una vez más, en tiempos difíciles, de poder brindarle a los vecinos una nueva obra. Con el gran esfuerzo en la administración de los bienes de nuestros vecinos podemos lograr cosas como estas. Vamos a seguir trabajando por la seguridad, por la salud, por la infraestructura y fundamentalmente por la felicidad de nuestros vecinos”.

Gastón Granados inauguró la obra de pavimentación de la calle 12 de octubre

Detalle de los trabajos

La intervención sobre la calle 12 de Octubre contempló un diseño moderno y sustentable, estructurado en diferentes etapas técnicas:

Pavimentación y conectividad: Se ejecutaron 8 cuadras de asfalto, más de 1.200 metros lineales en total, mediante la colocación de pavimento intertrabado entre las calles Luis A. Firpo y El Dorado.

Los trabajos incluyeron la preparación del terreno, base de hormigón, cordones cuneta para optimizar el escurrimiento pluvial y bocacalles estratégicas que permitirán futuras conexiones viales en el barrio.

Movilidad : entre las calles Santiago del Estero y Luis A. Firpo se construyó un corredor que integra una vereda peatonal y una bicisenda, garantizando un acceso seguro, directo y accesible hacia el paso a nivel y la Estación Hospital Ezeiza. El sector cuenta con rampas de accesibilidad y solados de hormigón.

Espacios saludables y recreación: La obra sumó dos áreas de expansión pública equipadas con mobiliario urbano, bancos de hormigón y estaciones de gimnasio al aire libre destinadas a promover la actividad física y el encuentro comunitario.

Una mañana a puro color

La jornada de inauguración se transformó en una verdadera celebración barrial. El corte de cinta tradicional contó con la participación de niños y familias del barrio, y estuvo coronado por el despliegue, el baile y el ritmo de los bombos de la murga local del barrio, quienes le pusieron el broche de oro a una tarde histórica para La Unión.

A través de estas intervenciones, el Municipio de Ezeiza reafirma su compromiso con el desarrollo urbano equitativo, transformando calles de tierra en corredores seguros, iluminados y conectados para el disfrute de toda la comunidad.