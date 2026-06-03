Ezeiza: Gastón Granados inauguró la obra de pavimentación de la calle 12 de octubre

En un clima de profunda alegría y acompañamiento vecinal, el Intendente de Ezeiza, Gastón Granados, llevó adelante la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor de la calle 12 de Octubre, en La Unión.
El proyecto integral, que combina asfalto, veredas, bicisendas y espacios recreativos, fue diseñado para mejorar de manera directa la calidad de vida y la circulación de miles de familias de la zona donde el año pasado se habilitó la nueva estación Hospital Ezeiza.
El Jefe Comunal encabezó el acto oficial junto a vecinos, referentes comunitarios y fuerzas de seguridad. Durante su discurso, destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura pública a pesar de los contextos complejos: “Tenemos la posibilidad una vez más, en tiempos difíciles, de poder brindarle a los vecinos una nueva obra. Con el gran esfuerzo en la administración de los bienes de nuestros vecinos podemos lograr cosas como estas. Vamos a seguir trabajando por la seguridad, por la salud, por la infraestructura y fundamentalmente por la felicidad de nuestros vecinos”.
Detalle de los trabajos
La intervención sobre la calle 12 de Octubre contempló un diseño moderno y sustentable, estructurado en diferentes etapas técnicas:
- Pavimentación y conectividad: Se ejecutaron 8 cuadras de asfalto, más de 1.200 metros lineales en total, mediante la colocación de pavimento intertrabado entre las calles Luis A. Firpo y El Dorado.
Los trabajos incluyeron la preparación del terreno, base de hormigón, cordones cuneta para optimizar el escurrimiento pluvial y bocacalles estratégicas que permitirán futuras conexiones viales en el barrio.
- Movilidad: entre las calles Santiago del Estero y Luis A. Firpo se construyó un corredor que integra una vereda peatonal y una bicisenda, garantizando un acceso seguro, directo y accesible hacia el paso a nivel y la Estación Hospital Ezeiza. El sector cuenta con rampas de accesibilidad y solados de hormigón.
- Espacios saludables y recreación: La obra sumó dos áreas de expansión pública equipadas con mobiliario urbano, bancos de hormigón y estaciones de gimnasio al aire libre destinadas a promover la actividad física y el encuentro comunitario.
Una mañana a puro color
La jornada de inauguración se transformó en una verdadera celebración barrial. El corte de cinta tradicional contó con la participación de niños y familias del barrio, y estuvo coronado por el despliegue, el baile y el ritmo de los bombos de la murga local del barrio, quienes le pusieron el broche de oro a una tarde histórica para La Unión.
A través de estas intervenciones, el Municipio de Ezeiza reafirma su compromiso con el desarrollo urbano equitativo, transformando calles de tierra en corredores seguros, iluminados y conectados para el disfrute de toda la comunidad.