Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Pesos argentinos, dinero. Foto: NA

Hay una escena que está surgiendo en cualquier oficina de Buenos Aires a la hora del almuerzo. Alguien saca el teléfono, abre una app y mira el precio del bitcoin mientras mastica una milanesa. No es un trader. No es un experto en blockchain. Es un tipo común que hace tres años tenía sus pesos en un plazo fijo y hoy tiene una parte de sus ahorros en cripto. Esa transformación no ocurrió de un día para el otro. Fue un proceso largo que arrancó con la desconfianza hacia el sistema financiero tradicional y que terminó creando una cultura de ahorro digital que ya no depende de lo que haga el gobierno de turno.

Las restricciones cambiarias que vivió la Argentina durante años empujaron a millones de personas a buscar alternativas. Muchos encontraron en el bitcoin no solo un refugio sino una herramienta que les devolvió algo que el sistema bancario les había quitado. El control sobre su propia plata. Muchos argentinos buscan el par bitcoin dolar en sitios como Binance para saber si pueden analizar las tendencias del mercado. Porque saben que cualquier medida de la FED o conflicto como el del estrecho de Ormuz puede cambiarlo todo en un instante. Pero la experiencia de los argentinos para estas cosas los hace prestar más atención a cualquier movimiento gracias a que pueden operar las 24 horas en línea desde el teléfono.

Esa disponibilidad permanente cambió la relación con el ahorro de una manera que ningún banco supo ofrecer. No hay horarios. No hay ventanillas. No hay un sistema que te diga que hoy no podés acceder a tu plata porque es feriado o porque el servidor se cayó un viernes a las seis de la tarde. El argentino que opera con bitcoin lo hace cuando quiere y desde donde quiere. Y esa libertad una vez que se prueba no se devuelve.

Criptomonedas, Bitcoins. Foto: Telam.

El cepo se fue pero las criptos se quedaron y eso sorprendió a más de uno

Cuando el gobierno levantó las restricciones cambiarias hubo analistas que dijeron que el uso de criptomonedas iba a bajar. La lógica parecía simple. Si el cepo fue lo que empujó a la gente hacia el bitcoin o las stablecoins entonces sin cepo la gente volvería al dólar billete de toda la vida. No pasó. Lo que pasó fue exactamente lo contrario. La cantidad de argentinos operando con criptomonedas siguió creciendo incluso después de la apertura. Porque el cepo fue el detonante pero no fue la razón de fondo. La razón de fondo es que millones de personas descubrieron una forma de ahorrar que funciona mejor que las opciones tradicionales. Más rápida. Más accesible. Sin intermediarios que te cobren por existir. El cepo obligó a buscar alternativas y la gente encontró algo que le gustó más. Ahora que el cepo no está, la alternativa sigue siendo mejor en muchos aspectos. Eso no lo previó casi nadie.

Las tarjetas de crédito siguen sin resolver problemas que las cripto ya resolvieron

Este es un punto que se discute poco pero que cualquier argentino que haya intentado pagar un servicio internacional conoce de memoria. El cepo se fue pero las restricciones bancarias no desaparecieron por completo. Hay plataformas digitales que no aceptan tarjetas argentinas. Hay servicios de suscripción que rechazan pagos desde bancos locales por cuestiones regulatorias que nadie termina de explicar bien. Hay comisiones por compras en dólares que hacen que un pago de veinte dólares termine costando veintiséis. Para un freelancer que necesita pagar una herramienta de trabajo en el exterior o para un estudiante que quiere acceder a un curso online esas trabas son reales. Y las criptomonedas las resuelven. Pagás con bitcoin o con stablecoins y la operación se completa sin que ningún banco te ponga un tope o te agregue un recargo que no pediste. Eso genera una adopción que no depende de la ideología ni de la postura política. Depende de la necesidad concreta.

Un ecosistema de startups argentinas hizo que confiar fuera más fácil

Si el bitcoin es la estrella de la película las startups locales son el director que nadie ve pero que hace que todo funcione. En los últimos años surgió en la Argentina un ecosistema de empresas tecnológicas dedicadas a las criptomonedas que le dieron al usuario algo que antes faltaba. Confianza. Plataformas con interfaces claras. Atención al cliente en español. Procesos de verificación que cumplen con las regulaciones locales. Tutoriales que explican paso a paso cómo comprar tu primer bitcoin sin necesidad de ser ingeniero. Ese trabajo silencioso fue fundamental. Porque una cosa es que el bitcoin exista como tecnología y otra muy distinta es que una persona de cincuenta años que nunca operó con nada digital se anime a poner parte de sus ahorros ahí. Las startups argentinas bajaron esa barrera de entrada. La hicieron humana. Le pusieron cara. Y eso generó una ola de adopción que los números confirman año tras año.

El argentino no ahorra en bitcoin por moda sino porque aprendió a desconfiar

Hay que decirlo sin vueltas. La relación del argentino con el ahorro es distinta a la de cualquier otro país de la región. Décadas de inflación alta, devaluaciones bruscas y corralitos dejaron una marca que no se borra con un par de años de estabilidad. El argentino aprendió que dejar la plata quieta en pesos es perder plata. Por eso a pesar de que se fija el precio en sitios como Binance, aprendió por experiencia propia o porque se lo contó el padre o el abuelo. Esa desconfianza histórica encontró en el bitcoin una respuesta que encaja perfecto. Un activo que no controla ningún gobierno. Que no puede ser congelado por decreto. Que no pierde valor porque un ministro de economía dio una conferencia de prensa desafortunada un domingo a la noche. Eso no significa que el bitcoin no tenga volatilidad. La tiene. Pero el argentino promedio que ahorra en cripto ya incorporó esa variable. Prefiere la volatilidad del mercado libre a la incertidumbre de un sistema que le falló demasiadas veces.

La educación financiera digital creció más rápido que cualquier plan oficial

Mientras el Estado discutía regulaciones y marcos normativos la gente se educaba sola. Grupos de WhatsApp donde se comparten análisis técnicos. Canales de YouTube donde un pibe de veinticinco años explica qué es el halving mejor que cualquier economista en un panel de televisión. Comunidades en redes sociales donde se debaten estrategias de DCA y se comparan rendimientos mensuales. Esa educación financiera paralela es uno de los fenómenos más interesantes que produjo la adopción cripto en la Argentina. No vino de arriba. No la diseñó ningún ministerio. Surgió de la necesidad y se alimentó de la curiosidad de millones de personas que entendieron que si no aprendían a manejar su plata en el mundo digital alguien más lo iba a hacer por ellos. Y los argentinos ya tuvieron suficiente de que otros manejen su plata.