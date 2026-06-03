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Alerta por circulación de Hepatitis A y E: se realizó una vigilancia ambiental en aguas residuales

El análisis mostró dinámicas de circulación diferentes para ambos virus y lo hicieron en forma conjunta el INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” y AySA. Se trata de otra forma epidemiológica de detectar agentes infecciosos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 09:03
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Alerta por circulación de Hepatitis A y E.
Alerta por circulación de Hepatitis A y E.
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Se levantó una alerta de vigilancia ambiental por la aparición de virus de Hepatitis A (HAV) y E (HEV) en aguas residuales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El hecho fue confirmado por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana epidemiológica (SE) 20.

Según detalló este escrito, este estudio realizado de forma conjunta por el INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” y AySA analizó muestras de cinco plantas depuradoras (Planta Depuradora Norte, Planta Depuradora Hurlingham, Planta Depuradora Sudoeste, Planta Depuradora El Jagüel y Planta Depuradora Berazategui) entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025.

Hepatitis
Se levantó una alerta de vigilancia ambiental por la aparición de virus de Hepatitis A (HAV) y E (HEV) en aguas residuales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El análisis mostró dinámicas de circulación marcadamente diferentes para ambos virus y la HAV presentó una detección discontinua e intermitente, restringida solo a algunas plantas. Los porcentajes de positividad acumulada fueron bajos, oscilando entre el 0% (El Jagüel) y el 22% (Hurlingham), y el informe sostiene que esta baja presencia es consistente con el impacto de la vacunación en Argentina y la epidemiología de la enfermedad, que suele manifestarse en casos esporádicos en adultos.

Por el contrario, la presencia del virus de Hepatitis E (HEV) se detectó en todas las plantas estudiadas y en múltiples momentos, lo que indica una circulación sostenida del virus. Los niveles de positividad fueron mucho más altos, variando entre el 49% (Sudoeste) y el 76% (El Jagüel) y el informe destaca que el HEV es un patógeno emergente y a menudo subdiagnosticado en el sistema de salud.

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En lo que refiere a la caracterización molecular, para HAV, se identificó el subgenotipo IA, el predominante en Argentina, y las secuencias obtenidas se agruparon con la variante europea VRD_521_2016, vinculada a brotes en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres. En cuanto a la HEV, las variantes correspondieron al genotipo 3 (clado 3.1), coincidiendo con los reportes clínicos previos en el país y su potencial de transmisión zoonótica.

Hepatitis, salud, Reuters
La presencia del virus de Hepatitis E (HEV) se detectó en todas las plantas estudiadas y en múltiples momentos.

Hepatitis A y E: cómo el análisis de aguas residuales ayuda a anticipar brotes

Los virus de la HAV y HEV son una de las principales causas de hepatitis aguda en humanos, ambos están asociados a la transmisión fecal-oral por consumo de agua o alimentos contaminados y presentan patrones epidemiológicos, vías de transmisión y características clínicas similares, aunque no idénticas.

La vigilancia basada en aguas residuales se consolida como una herramienta estratégica para complementar los sistemas tradicionales de vigilancia epidemiológica. Su implementación permite detectar de manera temprana la circulación de agentes infecciosos, identificar áreas de mayor riesgo, monitorear tendencias de transmisión y generar información útil para orientar acciones de prevención y control.

SaludHepatitisAySA
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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