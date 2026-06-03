Megaobra en América Latina: el puente monumental de 300 millones de dólares que despertó el interés de China

El proyecto del Viaducto Argentina-Uruguay valuado en 300 millones de dólares que despertó el interés de China. Foto: Imagen creada con IA por Canal 26

La posibilidad de unir por tierra a Argentina y Uruguay a través del Río de la Plata vuelve a instalarse en la agenda regional. Se trata de una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina: un viaducto binacional capaz de atravesar el estuario fluvial más ancho del planeta y conectar de manera directa ambas orillas mediante una estructura sin precedentes en la región.

Con una inversión estimada superior a los 300 millones de dólares, el denominado Viaducto Argentina-Uruguay (VAU) busca transformar la conectividad entre los dos países rioplatenses y reducir significativamente los costos logísticos que actualmente enfrentan el transporte de cargas y el turismo.

La iniciativa contempla una conexión entre Punta Lara, en la provincia de Buenos Aires, y Laguna de los Patos, en Uruguay, mediante una traza principal que superaría los 60 kilómetros de extensión. Más que un simple corredor vial, el proyecto prevé una infraestructura multimodal con doble carril por sentido y una vía ferroviaria alternada, diseñada para potenciar el comercio y el transporte regional.

Viaducto Argentina-Uruguay: cómo será este nuevo puente y qué falta para iniciar su construcción

Uno de los aspectos más desafiantes de la obra radica en sus características técnicas. El diseño incluye tramos elevados de hasta 75 metros de altura para garantizar la navegación de embarcaciones de gran porte, una condición indispensable en una de las rutas fluviales más importantes del Cono Sur.

El denominado Viaducto Argentina-Uruguay busca transformar la conectividad entre los dos países rioplatenses. Foto: Imagen creada con IA por Canal 26

Aunque existen diversas alternativas sobre el trazado definitivo, una de las propuestas más avanzadas contempla una conexión de 38 kilómetros entre Brazo Largo y Nueva Palmira, con un costo estimado de 310 millones de dólares. Sin embargo, ninguna de las variantes logró todavía la aprobación final de las autoridades de ambos países.

Los especialistas en infraestructura coinciden en que las complejidades financieras, geográficas y ambientales convierten al emprendimiento en una obra de largo plazo. Las evaluaciones técnicas continúan en marcha y los escenarios más optimistas prevén varios años de planificación antes del inicio efectivo de los trabajos.

El objetivo central del proyecto es crear una conexión terrestre permanente entre ambas márgenes del Río de la Plata para agilizar el transporte de mercancías y fortalecer el turismo binacional. De concretarse, permitiría reducir tiempos de traslado, abaratar costos logísticos y generar nuevas oportunidades de integración económica para toda la región.

Cuál es el interés de China sobre este nuevo viaducto en América Latina

El proyecto recuperó protagonismo en los últimos meses a partir del interés manifestado por dos corporaciones asiáticas, una de capital mixto y otra privada, que estarían dispuestas a financiar y construir el viaducto bajo un esquema de concesión.

El proyecto del viaducto recuperó protagonismo a partir del interés manifestado por dos corporaciones asiáticas. Foto: Unsplash.

La propuesta permitiría que la inversión sea recuperada a través del cobro de peajes durante varias décadas, una modalidad que aparece como una alternativa para destrabar una iniciativa históricamente condicionada por las dificultades presupuestarias de ambos Estados.

Analistas del comercio internacional sostienen que el interés de estas compañías se inscribe dentro de la estrategia global de China para fortalecer corredores logísticos y redes de conectividad en mercados emergentes de América Latina. Además, destacan que la construcción del puente tendría un impacto directo sobre el comercio regional al acortar recorridos y reducir costos operativos para exportadores e importadores.

La eventual participación de capitales chinos también se vincula con el creciente protagonismo de la potencia asiática en proyectos de infraestructura estratégica alrededor del mundo, especialmente aquellos vinculados al transporte, la logística y el comercio exterior.

Una oportunidad estratégica para el futuro regional

La necesidad de mejorar la competitividad logística, el crecimiento del comercio regional y el interés de inversores extranjeros vuelven a colocar al Viaducto Argentina-Uruguay en el centro del debate.

El boceto del posible Viaducto Argentina-Uruguay que podría reactivarse con inversiones provenientes de China. Foto: Punta Lara, un balneario con historia.

Aunque todavía restan definiciones políticas, técnicas y ambientales, la posibilidad de construir una conexión permanente sobre el Río de la Plata representa una oportunidad histórica para transformar el transporte, el turismo y la integración económica entre ambos países.

Si finalmente logra superar décadas de postergaciones, el puente podría convertirse en una de las obras de infraestructura más emblemáticas de Sudamérica y en un símbolo de integración para toda la región.