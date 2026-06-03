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Qué es el CPTPP y cómo podría impactar en el Mercosur que Argentina quiera sumarse al Tratado Transpacífico

La iniciativa podría abrir nuevos mercados para las exportaciones argentinas, atraer inversiones y fortalecer los vínculos con Asia-Pacífico, aunque plantea desafíos por las normas vigentes del Mercosur.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 20:26
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Argentina busca sumarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
Argentina busca sumarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Foto: Unsplash.
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Argentina dio un nuevo paso en su estrategia de apertura comercial internacional. El Gobierno nacional anunció que presentará formalmente su intención de adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los acuerdos de libre comercio más importantes del mundo y una puerta de acceso a algunos de los mercados más dinámicos de Asia y Oceanía.

La iniciativa será impulsada por el vicecanciller Pablo Quirno y forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei para ampliar la inserción internacional del país, diversificar exportaciones y atraer inversiones extranjeras.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia económica de Javier Milei. Foto: Presidencia

¿Qué es el Tratado Transpacífico (CPTPP)?

El CPTPP nació tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico original (TPP) durante la primera presidencia de Donald Trump. A pesar de ello, el bloque se consolidó como una de las mayores áreas de libre comercio del planeta.

Actualmente está integrado por 12 países:

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  • Australia
  • Brunei
  • Canadá
  • Chile
  • Japón
  • Malasia
  • México
  • Nueva Zelanda
  • Perú
  • Singapur
  • Vietnam
  • Reino Unido

En conjunto, estas economías representan cerca del 15% del Producto Bruto Interno mundial y reúnen a más de 580 millones de consumidores.

El objetivo del tratado es reducir aranceles, facilitar inversiones, mejorar el acceso a mercados, armonizar normas comerciales y fortalecer las cadenas globales de producción entre los países miembros.

¿Qué beneficios tendría Argentina si ingresa al CPTPP?

La adhesión al Tratado Transpacífico podría generar importantes oportunidades para la economía argentina.

Uno de los principales beneficios sería el acceso preferencial a mercados de Asia-Pacífico donde actualmente los productos argentinos enfrentan mayores barreras comerciales o compiten en desventaja frente a exportadores de otros países.

Sectores estratégicos como carne vacuna, agroindustria, vinos, minería, energía, litio y economía del conocimiento podrían ampliar significativamente sus exportaciones.

Además, el ingreso al bloque podría favorecer la llegada de inversiones extranjeras, especialmente en áreas vinculadas a recursos naturales, infraestructura y tecnología.

Países como Japón, Canadá, Australia y Reino Unido aparecen como potenciales socios clave para el desarrollo de proyectos productivos en Argentina.

La apuesta por Asia y el Pacífico

El Gobierno considera que la región Asia-Pacífico será uno de los principales motores del crecimiento económico mundial durante las próximas décadas.

Por ese motivo, la adhesión al CPTPP permitiría a Argentina acercarse a economías altamente demandantes de alimentos, energía, minerales críticos y servicios tecnológicos.

Argentina se podría beneficiar al comerciar sin barreras con Asia. Foto: Unsplash

En particular, Japón ha manifestado en diversas oportunidades su interés por fortalecer los vínculos económicos con Argentina debido a su potencial como proveedor de alimentos, gas, petróleo y minerales estratégicos.

El desafío del Mercosur

Sin embargo, el proyecto enfrenta un obstáculo importante: las reglas actuales del Mercosur.

El bloque regional establece que las negociaciones comerciales externas deben realizarse de manera conjunta entre sus miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que se encuentra en proceso de incorporación plena.

Por esta razón, una adhesión unilateral al CPTPP podría generar tensiones políticas y cuestionamientos jurídicos dentro del Mercosur.

Para avanzar, el Gobierno deberá negociar mecanismos especiales o impulsar reformas que permitan compatibilizar ambos esquemas comerciales. Se trata de un proceso complejo que podría extenderse durante meses e incluso años, pero que marcaría un cambio histórico en la estrategia comercial argentina.

ArgentinaComercio mundialMercosur
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

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