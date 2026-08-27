Gran cambio demográfico en Argentina: hay menos nacimientos y una población cada vez más envejecida

La población argentina atraviesa una transformación demográfica marcada por la caída de los nacimientos y el aumento de la expectativa de vida. Foto: Unsplash.

La estructura poblacional de Argentina está cambiando a un ritmo acelerado. La disminución de la cantidad de nacimientos, combinada con una mayor expectativa de vida, está provocando un crecimiento sostenido de la población adulta y adulta mayor.

Según las proyecciones analizadas, entre 2014 y 2024 la fecundidad en Argentina cayó casi un 50%, al pasar de 2,4 hijos por madre a 1,23. A su vez, se observa una reducción de los grupos de entre 0 y 34 años y un incremento de las personas adultas mayores.

El fenómeno no se presenta de la misma manera en todo el territorio. En la Ciudad de Buenos Aires, los mayores de 65 años ya superan a los menores de 15, mientras que en el centro del país hay entre 45 y 60 adultos mayores por cada 100 menores de 15.

En cambio, el norte y la Patagonia todavía presentan una mayor proporción de niños y jóvenes en relación con los adultos mayores.

Los desafíos de una Argentina más longeva

El envejecimiento poblacional tendrá consecuencias que irán mucho más allá del sistema de jubilaciones. Una sociedad con menos jóvenes y trabajadores activos y más adultos mayores deberá afrontar una mayor demanda sobre el sistema previsional, la salud y los cuidados de larga duración.

El envejecimiento poblacional plantea nuevos desafíos para el sistema previsional, la salud y los cuidados de larga duración. Foto: Unsplash.

Los especialistas también plantean la necesidad de adaptar las ciudades, las viviendas, los servicios y el mercado laboral a una población que vivirá más años y buscará conservar su autonomía durante más tiempo.

En este escenario, uno de los principales desafíos será redefinir el concepto tradicional de vejez. El objetivo no será solamente garantizar los recursos económicos para una población de mayor edad, sino también lograr que esos años adicionales puedan transcurrir con salud, independencia, calidad de vida y participación social.

La transición demográfica, advierten los expertos, ya no es una proyección lejana, sino un proceso en marcha que tendrá efectos cada vez más visibles. Por eso, la discusión para Argentina ya no pasa por determinar si la población va a envejecer, sino cómo se preparará el país para esa nueva realidad demográfica.