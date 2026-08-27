comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Gran cambio demográfico en Argentina: hay menos nacimientos y una población cada vez más envejecida

El país atraviesa una profunda transformación demográfica marcada por la fuerte caída de los nacimientos y el aumento de la expectativa de vida. El proceso ya comenzó y plantea importantes desafíos económicos, sociales y sanitarios para las próximas décadas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La población argentina atraviesa una transformación demográfica marcada por la caída de los nacimientos y el aumento de la expectativa de vida. Foto: Unsplash.
La población argentina atraviesa una transformación demográfica marcada por la caída de los nacimientos y el aumento de la expectativa de vida. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La estructura poblacional de Argentina está cambiando a un ritmo acelerado. La disminución de la cantidad de nacimientos, combinada con una mayor expectativa de vida, está provocando un crecimiento sostenido de la población adulta y adulta mayor.

Según las proyecciones analizadas, entre 2014 y 2024 la fecundidad en Argentina cayó casi un 50%, al pasar de 2,4 hijos por madre a 1,23. A su vez, se observa una reducción de los grupos de entre 0 y 34 años y un incremento de las personas adultas mayores.

El fenómeno no se presenta de la misma manera en todo el territorio. En la Ciudad de Buenos Aires, los mayores de 65 años ya superan a los menores de 15, mientras que en el centro del país hay entre 45 y 60 adultos mayores por cada 100 menores de 15.

En cambio, el norte y la Patagonia todavía presentan una mayor proporción de niños y jóvenes en relación con los adultos mayores.

Contenido Recomendado

Milei no lo esperaba:EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

Milei no lo esperaba: EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

Estrecho de Magallanes:por qué vuelve a ser clave ante la crisis del Canal de Panamá

Estrecho de Magallanes: por qué vuelve a ser clave ante la crisis del Canal de Panamá

Los desafíos de una Argentina más longeva

El envejecimiento poblacional tendrá consecuencias que irán mucho más allá del sistema de jubilaciones. Una sociedad con menos jóvenes y trabajadores activos y más adultos mayores deberá afrontar una mayor demanda sobre el sistema previsional, la salud y los cuidados de larga duración.

El envejecimiento poblacional plantea nuevos desafíos para el sistema previsional, la salud y los cuidados de larga duración. Foto: Unsplash.

Los especialistas también plantean la necesidad de adaptar las ciudades, las viviendas, los servicios y el mercado laboral a una población que vivirá más años y buscará conservar su autonomía durante más tiempo.

En este escenario, uno de los principales desafíos será redefinir el concepto tradicional de vejez. El objetivo no será solamente garantizar los recursos económicos para una población de mayor edad, sino también lograr que esos años adicionales puedan transcurrir con salud, independencia, calidad de vida y participación social.

La transición demográfica, advierten los expertos, ya no es una proyección lejana, sino un proceso en marcha que tendrá efectos cada vez más visibles. Por eso, la discusión para Argentina ya no pasa por determinar si la población va a envejecer, sino cómo se preparará el país para esa nueva realidad demográfica.

ArgentinaNacimientoInvestigación
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Más Videos

Shorts del momento

Política

Arrancó la sesión en la Cámara de Senadores para aprobar 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

Arrancó la sesión en la Cámara de Senadores para aprobar 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

Milei no lo esperaba:EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela

Ley de Inocencia Fiscal II:cuáles son los cambios clave tras la aprobación en Diputados

Economía

Saldo negativo de la SUBE:cómo quedan los montos en septiembre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Saldo negativo de la SUBE: cómo quedan los montos en septiembre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Milei no lo esperaba:EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

ANSES:el calendario completo de pagos de septiembre 2026 para jubilados, AUH y pensiones

Desde transporte hasta alquileres:uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Internacionales

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la OTAN y advirtió a Rusia por posibles ataques a Europa

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la OTAN y advirtió a Rusia por posibles ataques a Europa

Estrecho de Magallanes:por qué vuelve a ser clave ante la crisis del Canal de Panamá

Alarmante récord:al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alemania bajo amenaza:casi todas sus empresas reportan ataques o sospechas de espionaje