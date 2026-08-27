Ley de Inocencia Fiscal II: cuáles son los cambios clave tras la aprobación en Diputados

El Gobierno logró la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce cambios en el régimen tributario y busca modificar la relación entre los contribuyentes y el Estado frente a posibles incumplimientos fiscales.

La iniciativa, que modifica la ley 27.799, amplía el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias: podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin los límites de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora. El plazo para ingresar a los beneficios, además, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.

El recinto prevé una sesión de más de doce horas. Foto: Noticias Argentinas

Los puntos clave de la Ley de Inocencia Fiscal II

Entre los cambios centrales, se redefine qué se considerará una “discrepancia significativa”, es decir, el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración simplificada. El parámetro será una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Hubo fuertes discusiones en el debate previo. Foto: Juan Vargas - NA

La norma mantiene, de todos modos, las facultades de fiscalización de ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. A la vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y utilizar medios autorizados por el BCRA o la CNV.

Otro de los cambios incorporados durante el tratamiento legislativo fue la reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas, uno de los puntos que terminó de delinear el texto aprobado en la Cámara baja.

La aprobación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal representa uno de los avances legislativos que buscaba el Gobierno en la sesión de Diputados, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tras obtener la aprobación en la Cámara baja, la iniciativa deberá continuar ahora su trámite parlamentario en el Senado.