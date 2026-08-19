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Dolor en el mundo del folklore: murió un histórico integrante de Los Tekis

Se trata de una pieza fundamental de la reconocida banda que lleva más de tres décadas en la cultura argentina. Sus compañeros lo despidieron con un emotivo mensaje en redes sociales.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Los Tekis despiden al histórico bajista de la banda tras su fallecimiento.
Los Tekis despiden al histórico bajista de la banda tras su fallecimiento. Foto: Instagram Los Tekis
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El mundo del folklore argentino atraviesa una jornada de profundo dolor por el fallecimiento de José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis. El músico tenía 68 años y falleció en la madrugada de este miércoles 19 de agosto. La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de sus redes sociales.

Ponce fue una de las figuras que acompañó el crecimiento de Los Tekis desde la década de 1990 y permaneció durante más de 30 años ligado a la formación. Su bajo se convirtió en una parte reconocible del sonido de la banda jujeña, especialmente en una trayectoria marcada por el folklore, los carnavalitos y las celebraciones del Carnaval.

La triste noticia fue comunicada por sus compañeros, quienes eligieron despedirlo con un mensaje cargado de afecto en las redes sociales. Allí, lo recordaron como un “amigo, hermano y cumpita de la música y de la vida” y destacaron tanto su personalidad como su vínculo con la música y el Carnaval.

Los Tekis despiden al histórico bajista de la banda tras su fallecimiento. Foto: Instagram Los Tekis

“Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero”, expresaron en las redes oficiales de Los Tekis, donde también remarcaron su faceta creativa y su carácter alegre y optimista. “Pucha que vamos a extrañar esos abrazos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino”, escribieron con pensar.

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El mensaje terminó con una frase que refleja el fuerte vínculo que Ponce tenía con la agrupación y con esa celebración tan ligada a la identidad de Los Tekis: “Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora”.

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Murió un histórico fundador de Los Tekis Foto: 2262

Quién era José Luis “Pucho” Ponce

José Luis Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, Córdoba. Antes de consolidarse como músico, desarrolló distintas actividades vinculadas al arte y la comunicación, entre ellas el dibujo y la conducción radial.

Su historia con Los Tekis comenzó en 1995. A partir de ese momento se convirtió en uno de los integrantes históricos de la agrupación y acompañó una etapa decisiva para el crecimiento del conjunto, que logró instalar su propuesta de folklore y música andina en escenarios de todo el país.

Los Tekis despiden al histórico bajista de la banda tras su fallecimiento. Foto: Instagram Los Tekis

Durante más de tres décadas, Ponce compartió giras, escenarios y carnavales con sus compañeros. Para la banda, su aporte excedió lo estrictamente musical: era una presencia cercana y muy querida dentro del grupo.

Su muerte generó repercusión entre los seguidores de la banda y otros referentes del folklore, ya que su legado dejó una huella que trascendió el escenario y quedó asociada a una de las bandas más representativas de la música jujeña y del carnaval argentino.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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