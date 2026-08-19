Se derrumba la tasa de natalidad en Argentina: en Buenos Aires hay más mascotas que niños

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

En un fenómeno sociológico y económico histórico, Argentina atraviesa una transformación profunda. Mientras la tasa de natalidad registra una caída histórica, situándose en apenas 1,2 hijos por mujer -muy por debajo de la media global de 2,2-, el mundo de las mascotas vive una expansión explosiva.

Este cambio de comportamiento, donde parejas y hogares unipersonales priorizan la compañía de perros y gatos sobre la maternidad, dio lugar a lo que los expertos denominan la “humanización” de las mascotas. Esta tendencia trasciende lo cultural y se ha convertido en un motor económico de gran escala: el presupuesto que anteriormente se destinaba a la crianza infantil ahora se canaliza hacia el bienestar animal.

La reconfiguración del consumo obligó a diversas industrias a adaptarse ante la pérdida de consumidores tradicionales. Los datos son contundentes:

Mercado global: en 2024, el negocio de las mascotas superó los 300.000 millones de dólares , con proyecciones de alcanzar los 500.000 millones para 2030 (2:03-2:17).

Salud veterinaria: la medicina animal es uno de los segmentos con mayor dinamismo. Incluye desde tratamientos oncológicos y cirugías complejas hasta diagnóstico por imágenes. Se estima que el sector de salud animal pase de los 73.100 millones de dólares registrados el año pasado a unos 172.080 millones para 2035 (3:04-3:58).

Las empresas de alimentación y artículos para bebés enfrentan el desafío de equilibrar su balanza ante la caída demográfica, mientras que la industria de mascotas se posiciona como una de las de mejores perspectivas de crecimiento a nivel mundial. Este fenómeno confirma que, al menos en las grandes urbes argentinas, las prioridades de gasto y compañía están siendo redefinidas.

Un municipio aprobó el DNI para perros y gatos: habrá multas para quienes no los registren

El municipio de Villa María, en Córdoba, anunció recientemente una nueva ordenanza sobre cuidado y tenencia de animales, en la cual se creó la figura de “animal comunitario” y dictaminó que cada perro o gato de la ciudad deberá tener su documento. Según el documento, cada persona deberá inscribir a su mascota en la Municipalidad, para que el animal cuente con su propio registro de identidad. La norma fue aprobada por el Concejo Deliberante y apunta a ordenar la tenencia responsable de mascotas en la ciudad.

La nueva ordenanza de Villa María prevé la creación de un Registro Municipal de Animales, donde deberán inscribirse perros y gatos que estén bajo guarda de una persona o comunidad. Según explicaron desde el oficialismo local, el registro será gratuito y permitirá identificar a las mascotas mediante un sistema tecnológico, como un chip, aunque la implementación concreta quedará sujeta a la reglamentación del municipio.