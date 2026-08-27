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ANSES: el calendario completo de pagos de septiembre 2026 para jubilados, AUH y pensiones

El organismo confirmó las fechas de cobro de septiembre de 2026 según la terminación del DNI. El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares y seguro por desempleo. Los detalles.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Calendario de pagos de ANSES de septiembre.
Calendario de pagos de ANSES de septiembre. Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la prestación por desempleo, entre otras prestaciones.

El cronograma establece las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI y contempla distintos esquemas según el beneficio. Los jubilados y pensionados tienen fechas diferenciadas según cobren por debajo o por encima del haber mínimo, mientras que algunas asignaciones cuentan con períodos de pago que se extienden durante varias semanas.

Las fechas de pago de ANSES en septiembre. Foto: ANSES

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán durante septiembre según el siguiente cronograma:

  • DNI terminado en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 21 de septiembre

El organismo previsional informó que el recibo de haberes podrá consultarse a través de mi ANSES desde el comienzo del calendario de pagos.

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Fechas para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes reciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo tendrán un cronograma diferente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Cuándo cobran la AUH y la Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán fechas de cobro que comienzan el 8 de septiembre:

  • DNI terminado en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo: calendario de septiembre

La Asignación por Embarazo comenzará a pagarse el 10 de septiembre:

  • DNI terminado en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 21 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, ANSES estableció el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago corresponde al primer día del calendario establecido, independientemente de la terminación del DNI.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán de acuerdo con estas fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

En tanto, las Asignaciones Familiares de titulares de Pensiones No Contributivas tendrán una única ventana de pago: del 8 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción tendrán dos períodos de pago durante septiembre:

  • Primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones.
  • Segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones.
ANSES cobro
Fechas de cobro de ANSES. Foto: ANSES

Cuándo se paga el seguro por desempleo

La prestación por Desempleo Plan 1 se abonará según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Por último, el Desempleo Plan 2 tendrá un período de pago que se extenderá del 1 al 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

De esta manera, el calendario de ANSES para septiembre de 2026 contempla las fechas de cobro de las principales prestaciones y permite a cada beneficiario conocer cuándo estarán disponibles sus haberes.

ANSESAsignaciones familiaresJubilaciónPensión
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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