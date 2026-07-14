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Argentina avanza hacia una nueva misión espacial con SABIA-Mar

El proyecto incorporó una actualización tecnológica en su carga útil que amplió sus capacidades. Estas mejoras permitirán que SABIA-Mar no solo genere información ambiental, sino que también brinde servicios estratégicos para fortalecer la seguridad, proteger los recursos naturales y potenciar el desarrollo productivo.

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Argentina avanza hacia una nueva misión espacial con SABIA-Mar.
Argentina avanza hacia una nueva misión espacial con SABIA-Mar. Foto: prensa.
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El satélite argentino SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar) completó su etapa de fabricación e inició la fase de ensayos finales previos a su envío al sitio de lanzamiento. Desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) bajo los lineamientos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, su puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027.

Concebido inicialmente como una misión de observación de la Tierra, con aplicaciones prioritarias orientadas al estudio del mar y de las zonas costeras, el proyecto incorporó una actualización tecnológica en su carga útil que amplió sus capacidades. Estas mejoras permitirán que SABIA-Mar no solo genere información ambiental, sino que también brinde servicios estratégicos para fortalecer la seguridad, proteger los recursos naturales y potenciar el desarrollo productivo.

Argentina avanza hacia una nueva misión espacial con SABIA-Mar. Foto: prensa.

"Argentina vuelve a realizar una nueva misión espacial con SABIA-Mar. Impulsamos una actualización tecnológica que amplió las capacidades del satélite para que pueda brindar servicios estratégicos destinados a fortalecer la seguridad y potenciar la producción”, afirmó el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua.

El proyecto contó con la participación del ecosistema científico, académico e industrial argentino, con INVAP como contratista principal para el diseño y la construcción del satélite y VENG como parte de las capacidades tecnológicas e industriales que acompañan la misión.

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Actualmente, SABIA-Mar se encuentra en su etapa final en las instalaciones de INVAP, donde se prepara para atravesar sus próximos hitos operativos antes de ser trasladado al sitio de lanzamiento.

Entre sus principales capacidades, contará con sensores ópticos capaces de detectar la presencia de fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina. Esta información permitirá identificar zonas óptimas de pesca, reducir costos operativos para la flota pesquera y promover un aprovechamiento más eficiente de los recursos del mar.

Además, aportará datos sobre la calidad del agua en las zonas costeras para fortalecer la gestión y preservación de los ecosistemas marinos. Mediante la combinación de cámaras y sistemas de geolocalización, también potenciará la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), mejorando los controles y contribuyendo a la protección de los recursos estratégicos de la Argentina en el Atlántico Sur.

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