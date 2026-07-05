Ni la radiación ni el frío: el inesperado fenómeno que podría complicar la llegada del ser humano a Marte

Científicos descubrieron que las tormentas de polvo de Marte podrían generar pequeñas descargas eléctricas capaces de afectar futuras misiones espaciales. Foto: Unsplash.

Las tormentas de polvo de Marte vuelven a captar la atención de la comunidad científica. Un nuevo estudio reveló que estos enormes fenómenos atmosféricos serían capaces de crear intensos campos eléctricos que, bajo determinadas condiciones, podrían originar pequeñas descargas en la atmósfera marciana.

Aunque hasta el momento nunca se detectó un rayo en el planeta rojo, la investigación demuestra que las condiciones físicas necesarias para que se produzcan estos eventos sí podrían presentarse durante las tormentas más violentas. El hallazgo representa un avance para comprender el clima de Marte, pero también plantea nuevos desafíos para las futuras misiones robóticas y las primeras expediciones tripuladas.

El estudio analizó la histórica tormenta global de 2018 y encontró condiciones favorables para la formación de fenómenos eléctricos en la atmósfera marciana. Foto: Unsplash.

El trabajo fue liderado por Chali Idosa Uga, estudiante de doctorado de la Universidad de Alabama en Huntsville, y publicado en la revista especializada The Planetary Science Journal.

La gigantesca tormenta que permitió realizar el descubrimiento

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron la tormenta global que envolvió a Marte durante 2018, conocida como Año Marciano 34. Se trató de uno de los episodios meteorológicos más intensos registrados hasta la fecha, ya que el polvo cubrió prácticamente toda la superficie del planeta durante semanas.

Ese fenómeno fue observado simultáneamente por diferentes orbitadores y sondas, lo que permitió reunir una cantidad inédita de información sobre el comportamiento de la atmósfera marciana.

Aunque nunca se observaron rayos en Marte, las simulaciones muestran que el planeta podría producir "chispas" durante las tormentas más intensas. Foto: Unsplash.

A diferencia de la Tierra, Marte posee una atmósfera extremadamente delgada (cerca de cien veces menos densa) y compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. Allí no existen tormentas eléctricas con lluvia, truenos y relámpagos como las terrestres.

Sin embargo, durante las tormentas de polvo, miles de millones de diminutas partículas permanecen suspendidas en el aire durante largos períodos. Al chocar constantemente entre sí, esas partículas intercambian carga eléctrica mediante un proceso similar al de la electricidad estática que se genera al frotar un globo contra el cabello.

Simulaciones que muestran un escenario inédito

Con el objetivo de conocer qué ocurre durante estos eventos extremos, el equipo desarrolló sofisticadas simulaciones numéricas basadas en la tormenta de 2018.

Los resultados indicaron que, en determinadas regiones de la atmósfera, la acumulación de carga eléctrica podría alcanzar el nivel suficiente para producir pequeñas descargas.

El polvo cargado eléctricamente podría adherirse con mayor facilidad a paneles solares, sensores y trajes espaciales, complicando la exploración del planeta rojo.

Los científicos aclaran que esto no significa que ya se hayan registrado rayos en Marte. Lo que demuestra el estudio es que el ambiente marciano reúne las condiciones físicas necesarias para que estos fenómenos ocurran, algo que hasta ahora no había podido establecerse con semejante nivel de precisión.

Confirmar esta posibilidad permitirá mejorar los modelos meteorológicos del planeta y comprender con mayor detalle el comportamiento de sus frecuentes tormentas de polvo.

Un desafío para las futuras misiones a Marte

El descubrimiento también tiene implicancias prácticas para la exploración espacial. Si durante las tormentas se generan campos eléctricos intensos, estos podrían interferir con el funcionamiento de instrumentos científicos de alta sensibilidad, alterar equipos electrónicos e incluso producir pequeños arcos eléctricos entre componentes metálicos de vehículos y módulos de exploración.

Los investigadores creen que estas descargas también habrían influido en la química de Marte y en la conservación de compuestos esenciales para estudiar su pasado. Fuente: NASA

A ello se suma otro problema conocido por los ingenieros espaciales: el polvo marciano. Si las partículas adquieren carga eléctrica, podrían adherirse con mayor facilidad a paneles solares, cámaras, sensores y trajes espaciales, reduciendo su eficiencia y dificultando las tareas de mantenimiento.

Considerando que las tormentas de polvo forman parte habitual del clima marciano y pueden extenderse durante semanas o incluso meses, comprender este fenómeno será fundamental para diseñar tecnologías capaces de resistir esas condiciones extremas.

Una nueva pista sobre el pasado del planeta rojo

Más allá de los desafíos tecnológicos, el estudio también ofrece información valiosa para reconstruir la historia de Marte. Los investigadores sostienen que estas posibles descargas eléctricas podrían impulsar reacciones químicas capaces de modificar la concentración de oxidantes y percloratos presentes tanto en la atmósfera como en la superficie.

Estos compuestos desempeñan un papel clave en la conservación o degradación de moléculas orgánicas, consideradas esenciales para estudiar si el planeta pudo albergar algún tipo de vida microbiana en un pasado remoto.

Comprender cómo interactúan el polvo, la electricidad y la química atmosférica permitirá interpretar con mayor precisión los datos que recojan las próximas misiones de exploración.

El estudio ya recibió una mención honorífica en uno de los congresos de ciencias atmosféricas más importantes de Estados Unidos y sus autores planean reproducir estas condiciones en laboratorio para comparar los resultados con futuras observaciones realizadas directamente sobre Marte.