Arabia Saudita construirá un observatorio astronómico de lujo en el desierto: así será AlUla Manara

Arabia Saudita construirá un observatorio astronómico de lujo en el desierto Foto: The Gram Journal

Arabia Saudita dio un nuevo paso en su ambicioso proceso de transformación económica con la aprobación, en junio de 2026, del diseño final de AlUla Manara, un complejo astronómico que combinará arquitectura icónica, investigación científica de frontera y turismo de alta gama en pleno desierto.

Ubicado a más de 70 kilómetros al norte de la ciudad histórica de AlUla, el proyecto contempla un observatorio equipado con un telescopio principal de cuatro metros de diámetro y dos telescopios adicionales de dos metros cada uno, una infraestructura que lo ubicará entre los centros de observación más importantes de la región.

Más allá de su relevancia científica, el emprendimiento se inscribe en una estrategia más amplia de diversificación económica impulsada por el programa Visión 2030, mediante el cual el reino busca reducir su dependencia de los ingresos petroleros y desarrollar nuevas industrias vinculadas al conocimiento, la tecnología y el turismo especializado.

AlUla Manara: el observatorio astronómico con el que Arabia Saudita mira al futuro

A diferencia de otros emblemáticos desarrollos del país, como The Line en NEOM o The Mukaab en Riad, que apuntan a redefinir el urbanismo a gran escala, AlUla Manara se concentra en un nicho mucho más específico: el creciente mercado internacional del astroturismo premium.

AlUla Manara combinará investigación científica de frontera y turismo de alta gama en pleno desierto. Foto: Travel and Leisure Asia

El complejo fue diseñado por el prestigioso estudio británico Heatherwick Studio y combinará instalaciones científicas de primer nivel con espacios abiertos al público. Entre ellos habrá un planetario, laboratorios experimentales, plataformas de observación astronómica, salas de exposiciones interactivas, terrazas panorámicas y un restaurante orientado a los visitantes.

Astroturismo de lujo: la estrategia saudí para diversificar su economía

Uno de los aspectos más innovadores de AlUla Manara será su funcionamiento dual. Mientras los turistas podrán observar el cielo profundo y participar de actividades educativas, equipos científicos desarrollarán investigaciones en tiempo real dentro de las mismas instalaciones.

Ese modelo permitirá que parte del trabajo científico sea visible para los visitantes, acercando la astronomía profesional al público general y transformando la observación del universo en una experiencia más inmersiva.

AlUla Manara permitirá que parte del trabajo científico sea visible para los visitantes, acercando la astronomía. Foto: Instagram @gemsofarabia

Durante 2025 y 2026 el astroturismo se consolidó como una de las tendencias más dinámicas dentro del segmento de viajes de alta gama, impulsada por viajeros que buscan experiencias transformadoras y exclusivas en lugar de propuestas turísticas convencionales.

Arquitectura inspirada en galaxias y tecnología adaptada al desierto

La identidad visual del observatorio busca reforzar su vínculo con el cosmos. El diseño arquitectónico toma como referencia las formas espirales de las galaxias y los anillos planetarios, dando lugar a estructuras tubulares que parecen proyectarse hacia el firmamento.

Los revestimientos exteriores presentan texturas rugosas y tonalidades que evocan la geografía de arenisca característica de la región de AlUla, integrando el complejo con el paisaje natural circundante.

El diseño arquitectónico toma como referencia las formas espirales de las galaxias y los anillos planetarios. Foto: Euronews

A nivel tecnológico, el proyecto incorpora sistemas avanzados de sombreado, ventanas de alta eficiencia energética y soluciones constructivas pensadas para garantizar la operatividad en las extremas condiciones climáticas del desierto saudí.

Cielos oscuros y baja contaminación lumínica: la ventaja competitiva de AlUla

La ubicación elegida para el observatorio es uno de sus principales activos. AlUla Manara se emplazará entre Harrat Uwayrid y Gharameel, una zona reconocida por sus cielos excepcionalmente despejados y sus bajos niveles de contaminación lumínica.

Estas características convierten al área en uno de los mejores puntos de observación astronómica de Medio Oriente y respaldan la aspiración regional de obtener certificaciones internacionales como Dark Sky Park, destinadas a proteger y valorar la oscuridad natural del cielo nocturno.

Desde una perspectiva turística, se trata de una ventaja difícil de replicar. Mientras numerosos destinos compiten mediante playas, patrimonios históricos o propuestas gastronómicas, Arabia Saudita busca diferenciarse ofreciendo una experiencia basada en la ciencia, la contemplación del universo y la exclusividad.