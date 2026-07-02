Hito científico en la UBA: nació el primer cerdo de América Latina modificado genéticamente para xenotrasplantes

La investigación es un avance en materia de trasplante de órganos. Foto: UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se anota un nuevo hito científico con el nacimiento del primer cerdo genéticamente modificado. Se trata de un trabajo conjunto entre esta casa de estudios, el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la startup CrofaBiotech.

Mientras el equipo de la institución educativa bonaerense llevó a cabo la “clonación molecular y edición de los embriones”, la UBA “se encargó de intervenir, preparar y mantener a la cerda receptora”, siendo esencial en el inicio y el final del proyecto.

“Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones”, afirmó Marcelo Acerbo, especialista en reproducción porcina de la UBA.

Cómo se llevó a cabo la investigación de la UBA y la UNSAM

Desde la Universidad de Buenos Aires sostuvieron que el clon porcino posee tres modificaciones genéticas “adaptadas para burlar las defensas humanas” y que es el primero que se logra en América Latina y el tercero en alcanzar el “triple knockout”.

cerdo Foto: UBA

El inicio de esta investigación se dio con el nacimiento del primer cerdo clonado en América Latina, ocurrido en abril en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. El procedimiento se logró mediante:

Una técnica de edición génica

Una intervención quirúrgica de transferencia embrionaria

La UBA señaló que la Facultad de Ciencias Veterinarias se encargaron de llevar el cerdo clonado desde “la inseminación hasta el nacimiento de su primer lechón”. Hasta el momento, el equipo posee dos cerdas preñadas y el objetivo para los próximos meses es tener cinco clones más.

Un paso crucial para el trasplante de órganos

Para la universidad, el logro científico es un avance en materia de trasplante de órganos. De acuerdo a información sobre el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) más de 7 mil personas necesitan un trasplante en forma urgente en Argentina.

Sin embargo, hay un dato que preocupa: solo existen 9 donantes cada 1 millón de donantes. A nivel internacional, la situación es similar: la ONU sostiene que solo se cubre “el 10% de la demanda mundial”.

La UBA trabajó con equipos de la UNSAM y la empresa CrofaBiotech. Foto: UBA

Por eso, los científicos se han enfocado en encontrar otras alternativas como el xenotransplante, es decir, trasplantar células o tejidos de animales a un ser humano. En este sentido, el cerdo es el animal más elegido, por lo menos en las primeras etapas de investigación, debido a que posee una anatomía y fisiología similar a la de los humanos.

Desde la institución, indicaron que los especialistas buscan que el cuerpo humano acepte el órgano y no lo destruye en minutos “por considerarlo invasor”, algo que, de hecho, se logra con las técnicas que puso en marcha el investigador de la UNSAM, Adrián Mutto, en cuyo proyecto logró un clon generado a partir de células modificadas en las que se desactivaron tres genes, un procedimiento conocido como “triple knockout”.

Según el INCUCAI, solo hay disponibles 9 donantes cada 1 millón de habitantes. Foto: Tiempo Argentino

Más allá de la relevancia de la investigación y de los logros alcanzados, desde la Universidad manifestaron que “antes de realizar posibles pruebas con humanos deberá ser el INCUCAI el organismo que certifique con estudios preclínicos que los órganos porcinos no generan rechazo en las personas”.