Cómo hacer para que la lengua de suegra florezca y de muchas flores

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y sobrevivir con pocos cuidados. Sin embargo, no todos saben que, bajo ciertas condiciones, también puede regalar flores delicadas y perfumadas.
Los especialistas explican que factores como la luz, el riego y la madurez de la planta son determinantes para que aparezcan las flores.
Las flores de la lengua de suegra son pequeñas, de color blanco o crema, y crecen agrupadas sobre una vara que surge entre las hojas. Suelen desprender un aroma suave, especialmente por la noche.
Los 5 cuidados esenciales para que la lengua de suegra florezca
Para aumentar las chances de ver florecer esta especie, hay que prestar atención a cinco puntos clave:
- Mucha luz indirecta: aunque tolera poca iluminación, la lengua de suegra necesita abundante luz natural indirecta para crecer fuerte y florecer. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, pero sin sol directo en las horas más calurosas.
- Evitar el exceso de agua: esta planta almacena agua en sus hojas y prefiere que el sustrato se seque entre riegos. El exceso de humedad puede dañar las raíces y debilitarla. En invierno, requiere menos agua que en primavera o verano.
- No cambiarla de maceta seguido: a diferencia de otras especies, la lengua de suegra suele florecer mejor cuando sus raíces ocupan buena parte de la maceta. Los trasplantes frecuentes no son recomendables.
- Sustrato con buen drenaje: las raíces necesitan aire y no toleran el encharcamiento. Conviene usar mezclas similares a las de cactus y suculentas, que eliminan rápido el exceso de humedad.
- Tener paciencia: la floración depende también de la edad. Las plantas jóvenes rara vez florecen; suelen necesitar varios años de crecimiento antes de alcanzar la madurez suficiente.
Cómo son las flores y cuánto duran
Cuando la lengua de suegra florece, desarrolla una vara larga y delgada donde aparecen pequeñas flores blancas o crema. Además de su aspecto delicado, se destacan por un perfume suave y dulce, perceptible sobre todo durante la noche.
La floración puede extenderse varias semanas antes de que las flores se sequen de forma natural.