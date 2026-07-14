Cómo hacer para que la lengua de suegra florezca y de muchas flores (Foto Gemini) Foto: Gemini

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y sobrevivir con pocos cuidados. Sin embargo, no todos saben que, bajo ciertas condiciones, también puede regalar flores delicadas y perfumadas.

Los especialistas explican que factores como la luz, el riego y la madurez de la planta son determinantes para que aparezcan las flores.

Las flores de la lengua de suegra son pequeñas, de color blanco o crema, y crecen agrupadas sobre una vara que surge entre las hojas. Suelen desprender un aroma suave, especialmente por la noche.

Los 5 cuidados esenciales para que la lengua de suegra florezca

Para aumentar las chances de ver florecer esta especie, hay que prestar atención a cinco puntos clave:

Mucha luz indirecta: aunque tolera poca iluminación, la lengua de suegra necesita abundante luz natural indirecta para crecer fuerte y florecer. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, pero sin sol directo en las horas más calurosas. Evitar el exceso de agua: esta planta almacena agua en sus hojas y prefiere que el sustrato se seque entre riegos. El exceso de humedad puede dañar las raíces y debilitarla. En invierno, requiere menos agua que en primavera o verano. No cambiarla de maceta seguido: a diferencia de otras especies, la lengua de suegra suele florecer mejor cuando sus raíces ocupan buena parte de la maceta. Los trasplantes frecuentes no son recomendables.

Durante el invierno, suele alcanzar con regarla cada dos o tres semanas (Foto Gemini) Foto: Gemini

Sustrato con buen drenaje: las raíces necesitan aire y no toleran el encharcamiento. Conviene usar mezclas similares a las de cactus y suculentas, que eliminan rápido el exceso de humedad. Tener paciencia: la floración depende también de la edad. Las plantas jóvenes rara vez florecen; suelen necesitar varios años de crecimiento antes de alcanzar la madurez suficiente.

Cómo son las flores y cuánto duran

Cuando la lengua de suegra florece, desarrolla una vara larga y delgada donde aparecen pequeñas flores blancas o crema. Además de su aspecto delicado, se destacan por un perfume suave y dulce, perceptible sobre todo durante la noche.

La floración puede extenderse varias semanas antes de que las flores se sequen de forma natural.