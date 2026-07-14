El precio del petróleo supera los US$85 por la escalada entre EEUU e Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz

Se encarece el petróleo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Foto: Foto generada con IA

Los precios internacionales del petróleo registran una fuerte suba este martes como consecuencia del recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que volvió a poner en riesgo la seguridad de la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de crudo.

El barril de Brent, referencia para los mercados europeos, avanzó un 3,84% y alcanzó los 86,50 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió un 2,81% hasta ubicarse en 80,03 dólares por barril.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsa el precio del petróleo

La recuperación del precio del crudo se produce luego del fin de la tregua entre Washington y Teherán. La situación se agravó tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el acuerdo “se ha terminado”, abriendo la puerta a una nueva escalada militar.

En las últimas horas, Irán lanzó nuevos ataques en el estrecho de Ormuz en medio de la disputa por el control de la navegación. Según distintas versiones, misiles iraníes impactaron contra dos buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos.

Mientras Estados Unidos sostiene que la circulación marítima continúa operando con normalidad, las autoridades iraníes afirman que la situación es diferente y mantienen una postura desafiante en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

El estrecho de Ormuz vuelve a preocupar a los mercados

La incertidumbre sobre la seguridad del tránsito marítimo generó una inmediata reacción de los mercados energéticos.

Los operadores temen que una interrupción parcial o total del paso por el estrecho de Ormuz reduzca la oferta mundial de petróleo y provoque nuevas presiones inflacionarias, especialmente en economías altamente dependientes de la importación de energía.

Cabe recordar que, antes de la ofensiva militar estadounidense e israelí sobre Irán, el Brent cotizaba cerca de los 73 dólares por barril. Tras un breve período de distensión, los precios habían retrocedido, pero la reanudación de las hostilidades volvió a impulsar las cotizaciones.

Recrudecimiento de las hostilidades en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La CEPAL advierte por el impacto en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que, si persiste la tensión geopolítica, el precio promedio del petróleo durante 2026 podría ubicarse entre un 20% y un 25% por encima de los valores registrados en 2025.

El organismo también estimó que el encarecimiento de la energía podría sumar entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales a la inflación anual de los países de la región.

En el caso de Argentina, el impacto proyectado oscilaría entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales, debido al efecto que tendría el aumento del petróleo sobre los combustibles, el transporte, los costos logísticos y numerosos bienes y servicios.

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán seguirá siendo uno de los principales factores que determinarán el comportamiento del mercado petrolero y de la economía global durante las próximas semanas.