¿Argentina o Inglaterra? Anya Taylor-Joy no dudó y reveló a quién alentará en la semifinal del Mundial

La actriz británico-argentina habló sobre la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y reveló cuál de las dos selecciones apoyará. Foto: X (Twitter).

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra despierta expectativas en todo el mundo y también obliga a algunas figuras internacionales a tomar partido. Ese fue el caso de Anya Taylor-Joy, quien, por su doble nacionalidad británica y argentina, fue consultada sobre cuál de las dos selecciones alentará en el esperado cruce.

La actriz, que se encuentra promocionando su nueva serie Lucky, respondió durante una entrevista en una avant premiere y su definición no tardó en viralizarse entre los fanáticos de la Albiceleste.

Anya Taylor Joy habló sobre el partido de Argentina - Inglaterra. Video: X / @porquetendencia.

La respuesta de Anya Taylor-Joy sobre Argentina e Inglaterra

Durante una entrevista con la agencia AP, un periodista le preguntó cómo viviría el partido teniendo raíces en ambos países. “Como británica-argentina, con el gran partido que se viene este miércoles, ¿qué harás?”.

Lejos de esquivar la consulta, la protagonista de Gambito de dama admitió que el duelo genera cierta tensión en su familia. “Hay mucho estrés en casa, pero en lo más profundo de mi corazón, voy por Argentina”. La frase fue celebrada por miles de usuarios en las redes sociales y rápidamente comenzó a compartirse entre los hinchas argentinos.

Anya Taylor-Joy admitió que vive con "mucho estrés" la previa del partido, pero dejó en claro que su corazón está con la Selección Argentina.

El motivo por el que eligió a la Selección Argentina

Aunque pasó buena parte de su infancia y adolescencia en el Reino Unido, Anya explicó que su decisión está profundamente ligada a su historia familiar.

La actriz recordó especialmente a su abuelo, quien trabajó durante años para fortalecer los vínculos entre Argentina y Gran Bretaña, un legado que, según dio a entender, influyó en el fuerte cariño que siente por ambos países.

Sin embargo, dejó en claro cuál es su preferencia para este partido. De todos modos, también tuvo una reflexión conciliadora ante un posible resultado adverso. “Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”.

La reconocida actriz reafirmó el fuerte vínculo que mantiene con Argentina y volvió a expresar públicamente su apoyo a la Scaloneta antes de las semifinales. Foto: X (Twitter).

El fuerte vínculo de Anya Taylor-Joy con Argentina

Si bien actualmente vive en Los Ángeles debido a su carrera cinematográfica, la actriz mantiene una relación muy cercana con Argentina.

Vivió gran parte de su infancia en Buenos Aires antes de mudarse a Londres y conserva intacto su acento rioplatense, una característica que suele llamar la atención en entrevistas internacionales.

Además, visita con frecuencia el país para reencontrarse con familiares y amigos, y en numerosas oportunidades manifestó el cariño que siente por la cultura argentina.

Anya Taylor-Joy alentando por Argentina. Foto: X (Twitter).

Su apoyo a la Scaloneta ya había quedado en evidencia

Sin embargo, no es la primera vez que Anya demuestra públicamente su fanatismo por la Selección Argentina. Durante el Mundial 2026 fue vista en las tribunas del SoFi Stadium junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, presenciando el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Anya Taylor-Joy con la camiseta de Argentina. Foto: X (Twitter).

En aquella oportunidad llamó la atención por lucir un top con los colores y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales.

Con ese gesto, y ahora con su declaración antes de la semifinal frente a Inglaterra, la actriz volvió a confirmar el fuerte vínculo que mantiene con el país y con la Scaloneta.