Las ráfagas de viento llegan a Buenos Aires: las localidades bajo alerta amarilla este martes 18 de noviembre

El temporal que afectó a la Patagonia llega al territorio bonaerense, aunque con menos intensidad. Los detalles del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fuertes ráfagas de viento. Foto: EFE.

La Patagonia está atravesada por un fuerte temporal de vientos, que generó algunos daños durante la jornada del lunes y la madrugada del martes 18 de noviembre. En este marco, el pronóstico advirtió que estas ráfagas también impactarán en Buenos Aires, donde algunas localidades están bajo alerta amarilla.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, algunos sectores del mapa bonaerense amanecieron con una alerta de color amarillo, producto de los fuertes vientos que también se dan en el sur argentino.

Viento, clima. Foto: Freepik

Alerta por vientos fuertes en Buenos Aires: las localidades afectadas

Cabe recordar que una advertencia de esta clase, la más baja de las tres posibles, indica la llegada de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En detalle, algunas localidades de la costa bonaerense se ven bajo alerta amarilla por fuertes vientos este martes 18 de noviembre. Según lo detallado por el SMN, estos fenómenos llegarán por la tarde.

Los sitios que están bajo alerta son Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Juan Madariaga, Mar del Plata, Miramar, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, entre las ciudades más destacadas.

Alerta por vientos fuertes en localidades de Buenos Aires. Foto: SMN

“El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, escribieron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo también colocó alertas amarillas por vientos en sectores de Mendoza, La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego.

Cinco provincias están bajo alerta por fuertes ráfagas de viento. Foto: SMN

El clima en el AMBA durante este martes 18 de noviembre

Cabe mencionar que el pronóstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también indica importantes ráfagas, aunque no se llegó a activar una alerta.

Para este martes 18 de noviembre, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la mañana, que están acompañadas por un cielo ligeramente nublado. El resto del día estará algo nublado en Buenos Aires, con temperaturas que variarán entre los 16 y 29 grados.

El clima en Buenos Aires para este martes 18 de noviembre. Foto: SMN

Alerta por vientos fuertes en Buenos Aires: todas las recomendaciones a seguir