Las lluvias ya tienen fecha de regreso en el AMBA: a qué hora será el momento más crítico
El pronóstico extendido de la semana indicó qué día regresarían las tormentas fuertes.
El Servicio Metrológico Nacional dio a conocer el pronóstico extendido de esta semana, indicando qué día regresarían las lluvias y tormentas fuertes a Buenos Aires y cuál sería el momento más crítico.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas fuertes a Buenos Aires
El miércoles presentará nubosidad variable, con temperaturas mínimas que superen los 16.1 grados, máximas en los 26 grados y algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.
Ya el jueves se espera que regresen las precipitaciones, de acuerdo al informe del organismo hay entre un 60 y 80% de probabilidades de lluvias débiles, entre las 15 horas y la medianoche, con temperaturas entre los 15 y 25 grados.
Mientras que el viernes habrá un cielo algo nublado durante todo el día, con una temperatura que rondará entre los 13 y 22 grados, y habrá un sábado con las mismas condiciones.
También podría interesarte
Cuáles son las recomendaciones del SMN por tormentas
Desde el SMN dieron a conocer una serie de recomendaciones de precaución en caso de tormentas:
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por una gran nube de polvo
El intenso temporal de viento que azotó ayer a la Patagonia, con ráfagas que superaron los 150 km/h, generó un fenómeno que se extiende mucho más allá del sur del país.
Una gran nube de polvo, proveniente del temporal avanza hacía Buenos Aires y podría llegar a la Ciudad.
La alerta meteorológica por viento está activa en el centro, sur y en el territorio de la Costa Atlántica. En Buenos Aires se espera que el viento llegue en con forma de nube de polvo y sedimentos, como consecuencia del temporal.
El viento del sector sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad por debajo de los 5000 metros en varias ciudades costeras bonaerenses.
La Costa Atlántica se vio afectada por este fenómeno y se espera que llegue a la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas.
Las regiones costeras amanecieron con un ambiente opaco y una fina capa de polvo sobre autos y superficies.