Las lluvias ya tienen fecha de regreso en el AMBA: a qué hora será el momento más crítico

El pronóstico extendido de la semana indicó qué día regresarían las tormentas fuertes.

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 19 de noviembre de 2025, 24:45
Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El Servicio Metrológico Nacional dio a conocer el pronóstico extendido de esta semana, indicando qué día regresarían las lluvias y tormentas fuertes a Buenos Aires y cuál sería el momento más crítico.

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas fuertes a Buenos Aires

El miércoles presentará nubosidad variable, con temperaturas mínimas que superen los 16.1 grados, máximas en los 26 grados y algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

Ya el jueves se espera que regresen las precipitaciones, de acuerdo al informe del organismo hay entre un 60 y 80% de probabilidades de lluvias débiles, entre las 15 horas y la medianoche, con temperaturas entre los 15 y 25 grados.

Mientras que el viernes habrá un cielo algo nublado durante todo el día, con una temperatura que rondará entre los 13 y 22 grados, y habrá un sábado con las mismas condiciones.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

Cuáles son las recomendaciones del SMN por tormentas

Desde el SMN dieron a conocer una serie de recomendaciones de precaución en caso de tormentas:

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por una gran nube de polvo

El intenso temporal de viento que azotó ayer a la Patagonia, con ráfagas que superaron los 150 km/h, generó un fenómeno que se extiende mucho más allá del sur del país.

Una gran nube de polvo, proveniente del temporal avanza hacía Buenos Aires y podría llegar a la Ciudad.

La alerta meteorológica por viento está activa en el centro, sur y en el territorio de la Costa Atlántica. En Buenos Aires se espera que el viento llegue en con forma de nube de polvo y sedimentos, como consecuencia del temporal.

Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a Buenos Aires Foto: NA

El viento del sector sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad por debajo de los 5000 metros en varias ciudades costeras bonaerenses.

La Costa Atlántica se vio afectada por este fenómeno y se espera que llegue a la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas.

Las regiones costeras amanecieron con un ambiente opaco y una fina capa de polvo sobre autos y superficies.