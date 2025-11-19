Las lluvias ya tienen fecha de regreso en el AMBA: a qué hora será el momento más crítico

El pronóstico extendido de la semana indicó qué día regresarían las tormentas fuertes.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El Servicio Metrológico Nacional dio a conocer el pronóstico extendido de esta semana, indicando qué día regresarían las lluvias y tormentas fuertes a Buenos Aires y cuál sería el momento más crítico.

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas fuertes a Buenos Aires

El miércoles presentará nubosidad variable, con temperaturas mínimas que superen los 16.1 grados, máximas en los 26 grados y algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

Ya el jueves se espera que regresen las precipitaciones, de acuerdo al informe del organismo hay entre un 60 y 80% de probabilidades de lluvias débiles, entre las 15 horas y la medianoche, con temperaturas entre los 15 y 25 grados.

Mientras que el viernes habrá un cielo algo nublado durante todo el día, con una temperatura que rondará entre los 13 y 22 grados, y habrá un sábado con las mismas condiciones.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

Cuáles son las recomendaciones del SMN por tormentas

Desde el SMN dieron a conocer una serie de recomendaciones de precaución en caso de tormentas:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por una gran nube de polvo

El intenso temporal de viento que azotó ayer a la Patagonia, con ráfagas que superaron los 150 km/h, generó un fenómeno que se extiende mucho más allá del sur del país.

Una gran nube de polvo, proveniente del temporal avanza hacía Buenos Aires y podría llegar a la Ciudad.

La alerta meteorológica por viento está activa en el centro, sur y en el territorio de la Costa Atlántica. En Buenos Aires se espera que el viento llegue en con forma de nube de polvo y sedimentos, como consecuencia del temporal.

Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a Buenos Aires Foto: NA

El viento del sector sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad por debajo de los 5000 metros en varias ciudades costeras bonaerenses.

La Costa Atlántica se vio afectada por este fenómeno y se espera que llegue a la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas.

Las regiones costeras amanecieron con un ambiente opaco y una fina capa de polvo sobre autos y superficies.