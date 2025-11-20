Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, Buenos Aires se verá bajo un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 5.6°C como mínima y 15.7°C como máxima. Se espera un ambiente agradable, aunque fresco, ideal para dar un paseo temprano o disfrutar de un café caliente. Los vientos soplarán a lo largo del día con una velocidad máxima de hasta 21 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con baja probabilidad de precipitaciones, por lo que es poco probable que necesites un paraguas. Las temperaturas tenderán a descender ligeramente conforme avanza la noche, ayudando a refrescar el ambiente. La humedad alcanzará un punto máximo del 92%, generando una sensación de frescura, típica de estos días de primavera.