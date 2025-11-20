Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, Buenos Aires se verá bajo un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 5.6°C como mínima y 15.7°C como máxima. Se espera un ambiente agradable, aunque fresco, ideal para dar un paseo temprano o disfrutar de un café caliente. Los vientos soplarán a lo largo del día con una velocidad máxima de hasta 21 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con baja probabilidad de precipitaciones, por lo que es poco probable que necesites un paraguas. Las temperaturas tenderán a descender ligeramente conforme avanza la noche, ayudando a refrescar el ambiente. La humedad alcanzará un punto máximo del 92%, generando una sensación de frescura, típica de estos días de primavera.