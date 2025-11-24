El calor vuelve a Buenos Aires: cómo estará el clima durante la última semana de noviembre, según el SMN

El organismo climático anticipó que no habría presencia de lluvias ni tormentas. A pesar de ello, el sol tampoco será protagonista. Un día de la semana tendrá una temperatura máxima de 31 grados. Conocé los detalles de cada jornada.

El calor vuelve a Buenos Aires. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo su pronóstico del clima para esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El informe detalló que un día tendrá una temperatura máxima de 31 grados.

Según el SMN, durante la última semana de noviembre no habría lluvias ni tormentas. Sin embargo, tampoco habrá mucho sol, ya que predominará el día nublado. A pesar de ello, el calor se hará sentir el miércoles 26, cuando la máxima supere los 30 °C.

El pronóstico del clima durante la semana en Buenos Aires

El pronóstico del clima para la última semana de noviembre. Foto: SMN.

Lunes 24 de noviembre : cielo despejado en la madrugada y la noche, y algo nublado en la mañana y la tarde. Mínima de 16 °C y máxima de 26 °C.

Martes 25 de noviembre : mínima de 18 °C y máxima de 29 °C con cielo algo nublado durante todo el día.

Miércoles 26 de noviembre : cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con una mínima de 20 grados y una máxima de 31 °C.

Jueves 27 de noviembre : mínima de 21 y máxima de 29 grados. Cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Viernes 28 de noviembre : cielo mayormente nublado durante todo el día. Mínima de 20 °C y máxima de 25 °C.

Sábado 29 de noviembre: mínima de 17 y máxima de 24. Cielo mayormente nublado durante todo el día.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.