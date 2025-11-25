A preparar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias y tormentas en Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (AMBA) dio los detalles del clima para los próximos días, por lo que mencionó cuando se espera el retorno del agua.

Tormentas, clima. Foto: Unsplash.

La última semana de noviembre 2025 tendrá altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, acordes al momento del año que se atraviesa. Sin embargo, el pronóstico advirtió cuándo volverá la lluvia a la zona, en lo que puede representar una mala noticia para muchos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el agua y las tormentas regresarán al AMBA en los próximos días, en una jornada poco deseada para las personas que ya realizan planes pensando en el fin de semana.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires

En detalle, el SMN apuntó que las lluvias llegarán el próximo sábado 29 de noviembre, con distintas intensidades a lo largo de la jornada. Como si fuera poco, hay una leve chance de que estos fenómenos también se extiendan al domingo 30, el último día del mes.

En base a los datos entregados por el Servicio Meteorológico Nacional, en la primera parte del día se darán lluvias aisladas, con una probabilidad del 40%. Sin embargo, las condiciones empeorarán y desde la tarde se darán tormentas aisladas, con las mismas chances.

Se esperan lluvias en Buenos Aires para el sábado 29 de noviembre. Foto: SMN

La temperatura marcará un notable descenso, tras una semana de calor en Buenos Aires. Luego de un viernes 28 con variación de entre 20° y 27°, el sábado 29 bajará el termómetro a una máxima de 21°, que estará acompañada de distintas lluvias y tormentas.

Además, se advirtió que el viernes se darán ráfagas de vientos con dirección este desde la tarde, que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esto podría explicar el descenso en la temperatura, que puede requerir salir a la calle con algún tipo de abrigo.

El domingo 30, en tanto, aparece una probabilidad del 10% de lluvias a lo largo de todo el día. Sin embargo, hasta el momento el SMN indicó que habrá un cielo nublado, por lo que no llegarían las precipitaciones aún.

El clima extendido de la semana en Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El martes 25 de noviembre se espera un cielo algo nublado, vientos del noroeste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 14 y los 29 grados.

El miércoles 26 el cielo pasará de algo a parcialmente nublado y vientos del norte cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 31, por lo que será uno de los días más calurosos de toda la semana.

Ya el jueves 27 se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 19 a los 31 grados.

Para el viernes 28 se anuncia cielo mayormente nublado, ráfagas de vientos por la noche y los termómetros se ubicarán entre los 20 y los 27 grados.