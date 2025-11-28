Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Santiago del Estero, podemos anticipar un día con clima algo cambiante. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y se registrarán temperaturas mínimas de alrededor de 9.5°C. La sensación térmica será fresca y la humedad relativa alcanzará el 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde-noche, se espera que el clima permanezca similar, con el mercurio llegando a los 22°C como temperatura máxima. Se anticipan vientos moderados provenientes del sur a una velocidad media de 26 km/h, lo que podría generar algunas brisas agradables. La humedad se mantendrá en niveles elevados, así que se recomienda llevar indumentaria adecuada si planea estar al aire libre.

Observaciones astronómicas

Por otro lado, el amanecer en Santiago Del Estero será a las 07:32 y el atardecer se producirá a las 18:29. La fase lunar actual es de cuarto menguante, lo que podría ofrecer buenas oportunidades para avistar el firmamento si las condiciones meteorológicas lo permiten.