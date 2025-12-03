Buenos Aires está bajo alerta amarilla por calor extremo: las localidades afectadas y las recomendaciones a seguir

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 3 de diciembre hay zonas del territorio bonaerense que tendrán temperaturas muy elevadas.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Damián Dopacio.

Buenos Aires atraviesa una de las semanas más calurosas desde que comenzó la primavera en Argentina. Para dejar en evidencia esta información, el pronóstico indicó que hay localidades que se encuentran bajo alerta por temperaturas extremas este miércoles 3 de diciembre.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay una alerta vigente por temperaturas extremas sobre Buenos Aires. Esto impacta sobre algunos partidos, que deben extremar los cuidados ante la ola de calor.

Alerta amarilla por calor extremo en Buenos Aires

Cabe recordar que el nivel amarillo de las advertencias indica que las temperaturas producen un “efecto leve a moderado en la salud”.

“Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, detalla el sitio del Servicio Meteorológico Nacional.

En Buenos Aires, las localidades afectadas este miércoles 3 de diciembre son las del sur de la provincia. Algunas son Carmen de Patagones, Punta Alta, Tornquist, Puan, Pigue, Bahía Blanca, Coronel Pringles y Coronel Suárez, que tendrán fuertes cifras en el termómetro.

Las localidades de Buenos Aires bajo alerta amarilla por calor extremo. Foto: SMN

Recomendaciones ante un alerta por temperaturas extremas

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Una semana de mucho calor en Argentina. Foto: Freepik.

Cuál será el día más caluroso de la semana en Buenos Aires

La primera semana de diciembre tendrá como día con más calor el viernes 5 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuando el termómetro marque una mínima de 21 °C y una máxima de 32 °C. Pese a las altas temperaturas, el cielo permanecerá nublado durante toda la jornada.

Cómo estará el clima durante el resto de la semana