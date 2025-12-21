Repentino regreso de las tormentas: a qué hora vuelve a llover en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre cómo seguirá el clima en las próximas horas, en un cierre del fin de semana que tendrá más agua.

Estado del clima, pronóstico del tiempo, Télam

Las lluvias parecían haber terminado en la Ciudad de Buenos Aires, tras un fin de semana con distintas tormentas. Sin embargo, un nuevo cambio en el pronóstico advirtió por el regreso repentino del agua, que se dará antes de que comience la nueva semana.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este domingo 21 de diciembre se darán nuevas precipitaciones, por lo que no será lo ideal guardar los paraguas.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Cuándo vuelven las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, se informó que durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad del 40%. Sin embargo, no será el único momento del domingo que tendrá agua este domingo.

Tras una tarde con cielo mayormente nublado, la noche volverá a tener tormentas aisladas. Las novedades en el pronóstico hacen que sea importante contar con ropa adecuada si hay que salir, para no pasar malos momentos bajo la lluvia.

Nuevas lluvias para el domingo 20 de diciembre en Buenos Aires. Foto: SMN

Con respecto a las temperaturas, no habrá grandes cambios sobre lo anunciado previamente: la mínima estará en 23° y la máxima en 27° durante este domingo 21 de diciembre.

Esto marca un descenso importante con respecto a los números de la semana, que tuvo una fuerte ola de calor. De todos modos, se espera que con el paso de los días se vuelvan a las cifras por encima de los 30 grados, en especial durante la Navidad.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante tormentas