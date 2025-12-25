¿Vuelven las lluvias?: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre y qué dice el pronóstico extendido
El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico del tiempo para la continuidad de la semana de Navidad, que podría seguir con precipitaciones.
El clima inestable y las amenazas de lluvias y tormentas se mantienen en Ciudad de Buenos Aires y alrededores en la continuidad de la semana de Navidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el jueves de Navidad tendrá cielo mayormente nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 29 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para el viernes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de entre 22 y 32 grados.
El sábado podría volver a tener precipitaciones, tormentas aisladas para la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas serían de entre 23 y 32 grados.