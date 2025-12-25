No es el viernes: qué día del fin de semana hay que agarrar el paraguas por las lluvias, según el SMN

El pronóstico del tiempo informó que se avecinan fuertes tormentas en los próximos días. Que tendrán nuevamente agua en el territorio porteño y sus alrededores.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Tras una Nochebuena marcada por el intenso calor y la amenaza de tormentas, el pronóstico dio importantes adelantos de lo que ocurrirá en los días siguientes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Para desgracia de los amantes del fin de semana, las lluvias regresarán y estropearán algunas juntadas de fin de año.

Según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las lluvias retornarán al territorio porteño en poco tiempo, con complicaciones climáticas para algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo vuelve a llover en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, tras un cierre de la semana con altas temperaturas, el próximo sábado 27 de diciembre tendrá agua en Buenos Aires. Si bien se espera que sean leves, están pronosticados chaparrones para la madrugada y mañana, con una probabilidad que toca el 40%.

La buena noticia es que para el resto del día no se espera más lluvia, ya que el cielo pasará a estar parcialmente nublado en las últimas horas de la jornada.

El sábado 27 de diciembre vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

La temperatura, por su parte, se ubicará entre los 23° y 33°, en sintonía con la ola de calor que golpea a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Además, los vientos serán de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día.

De todos modos, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se activó ninguna alerta por las lluvias que se esperan en los próximos días, al menos hasta el momento.

Cómo estará el clima en CABA para el resto del fin de semana

Para el último día del fin de semana, el domingo 28, seguirá con la presencia del sol como protagonista, con un cielo parcialmente nublado. Además, se dará un muy leve descenso en el termómetro, con una mínima de 21° y una máxima de 32°.

El clima para el domingo 28 de diciembre en Buenos Aires. Foto: SMN

Por otro lado, el pronóstico extendido del SMN no dio señales de que haya más lluvias durante la próxima semana, que tendrá como punto central el Año Nuevo, con el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero.