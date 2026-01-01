Lluvias en el AMBA: cuándo llega el alivio y cómo estará el clima el primer fin de semana del año

Tras varios días de calor intenso, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las lluvias en el AMBA, con un descenso de las temperaturas y condiciones más agradables de cara al fin de semana.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas NA

Después de varios días de calor intenso y humedad, el alivio comienza a asomar en el AMBA. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría haber lluvias en la región, con un descenso de las temperaturas y condiciones más agradables de cara al fin de semana, lo que traerá un respiro para millones de personas.

Cuándo llegan las lluvias y cómo estará el clima para el fin de semana. Foto: Unsplash.

Cómo estará el clima en los primeros días de 2026

El comienzo del 2026 llegará con temperaturas moderadas y condiciones variables, combinando algo de inestabilidad, viento y momentos de sol a lo largo de los primeros días de enero.

Viernes 2 de enero: se espera una probabilidad de lluvia baja a moderada (10% al 40%) durante la mañana , mientras que hacia el resto del día habrá momentos de sol tanto por la mañana como por la tarde. La noche se presentará mayormente nublada. La mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 28° .

Sábado 3 de enero: la jornada comenzará con viento del sudoeste durante la madrugada que alcanzarán hasta 50 km/h , lo que hará descender la temperatura. La mínima será de 17° y la máxima de 26° , con el sol apareciendo recién hacia la tarde.

Domingo 4 de enero: el día arrancará con nubes y algo de sol por la mañana , pero con una mejora progresiva: hacia la tarde el cielo se despejará. Se prevé una mínima de 17° y una máxima de 28° .

Lunes 5 de enero: habrá sol durante la mañana , mientras que por la tarde aumentará la nubosidad. La temperatura irá en ascenso, con una mínima de 20° y una máxima de 30° .

Martes 6 de enero: se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas más contenidas: mínima de 21° y máxima de 25°.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

En este contexto, los primeros días de 2026 se presentan con condiciones más llevaderas en el AMBA, sin extremos de calor y con un clima que irá alternando entre nubes, sol y alguna chance de lluvia. Sin embargo, hay mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que la inestabilidad del verano puede generar cambios en cortos períodos de tiempo.