Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

El pronóstico para Salta este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 9 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noreste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 9 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 43m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:57 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 27 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Neblina
07:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Neblina
08:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Neblina
09:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noreste 3 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Este 9 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Este 9 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noreste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 5 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Norte 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Norte 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Norte 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.