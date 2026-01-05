Tras el ingreso de un frente frío, cómo estará el clima esta semana según el Servicio Meteorológico Nacional

El comienzo de la semana estará marcado por el paso de un frente frío tras una ola de calor extremo que afectó a varias regiones del país. Los detalles.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Una semana algo calurosa, pero sin ser sofocante como en la celebración de Año Nuevo, se espera en Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El clima será más primaveral, por lo que será ideal para disfrutar con actividades al aire libre, más allá de las prevenciones necesarias para evitar golpes de calor o deshidratación, sobre todo en adultos mayores o bebés.

Calor; clima; pronóstico. Foto: Unsplash.

Para este lunes se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 18 a los 28 grados.

El pronóstico extendido

En tanto, para el martes se anuncia cielo nublado, vientos del norte rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y los 31 grados, por lo que será una de las jornadas más calurosas de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 29, en otro de los días más calurosos de la semana.

Para el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 17 a los 26 grados.

Además, para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 21 y 26 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 26.

El domingo se aguarda un cielo parcialmente nublado con vientos del sureste rotando al noreste con marcas que irán de los 19 a los 30 grados.