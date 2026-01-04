Llega una “mini primavera”: cómo estará el clima esta semana y qué días la temperatura alcanzará los 30 grados

Después del descenso de la temperatura tras lo que fue una sofocante celebración de Año Nuevo, el clima durante los primeros días de enero presentarán una variada amplitud térmica. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

El clima en Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

Después del descenso de la temperatura tras lo que fue una sofocante celebración de Año Nuevo, el clima durante los primeros días de enero presentarán una variada amplitud térmica, con mínimas cercanas a los 18 grados y máximas que alcanzarán los 30 °C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima será más primaveral, por lo que será ideal para disfrutar con actividades al aire libre, más allá de las prevenciones necesarias para evitar golpes de calor o deshidratación, sobre todo en adultos mayores o bebés.

En tanto, este lunes 5 de enero, la mínima será de 18 °C, mientras que el termómetro marcará una temperatura máxima de 28 °C. Por su parte, el cielo pasará de estar despejado a parcialmente nublado, con vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora. En cuanto a lluvias, no se esperan precipitaciones.

Clima primaveral en Argentina. Foto: NA

Cómo estará el clima esta semana