Llega una “mini primavera”: cómo estará el clima esta semana y qué días la temperatura alcanzará los 30 grados
Después del descenso de la temperatura tras lo que fue una sofocante celebración de Año Nuevo, el clima durante los primeros días de enero presentarán una variada amplitud térmica. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Después del descenso de la temperatura tras lo que fue una sofocante celebración de Año Nuevo, el clima durante los primeros días de enero presentarán una variada amplitud térmica, con mínimas cercanas a los 18 grados y máximas que alcanzarán los 30 °C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima será más primaveral, por lo que será ideal para disfrutar con actividades al aire libre, más allá de las prevenciones necesarias para evitar golpes de calor o deshidratación, sobre todo en adultos mayores o bebés.
En tanto, este lunes 5 de enero, la mínima será de 18 °C, mientras que el termómetro marcará una temperatura máxima de 28 °C. Por su parte, el cielo pasará de estar despejado a parcialmente nublado, con vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora. En cuanto a lluvias, no se esperan precipitaciones.
Cómo estará el clima esta semana
- Martes 6 de enero: mínima de 21 °C y máxima de 30 °C. Cielo nublado con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Se espera un 10% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde/noche.
- Miércoles 7 de enero: mínima de 21 °C y máxima de 30 °C. Cielo mayormente nublado con vientos de entre 13 y 22 km/h. No se esperan lluvias.
- Jueves 8 de enero: mínima de 21 °C y máxima de 26 °C. Cielo mayormente nublado con vientos de entre 13 y 32 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana. No se esperan lluvias.
- Viernes 9 de enero: mínima de 21 °C y máxima de 26 °C. Cielo mayormente nublado con vientos de entre 13 y 22 km/h. No se esperan precipitaciones.